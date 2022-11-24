Даже УАЗ можно превратить в «конфетку», когда руки растут из нужного места

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Владелец бортового УАЗа, получившего в народе прозвище “головастик”, полностью переоборудовал свой автомобиль. Теперь у машины комфортный салон, новый двигатель и коробка "автомат".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, если время девать не куда...
Откидывание кабины огонь идея, хотя мелкий ремонт / обслуживание лучше изнутри делать в дождь.
Очки на кабине бесячие капец.
Ну а в целом - только внешность. Взяли двигатель-коробку и собрали конструктор с внешностью головаста.
да, и брызговики!