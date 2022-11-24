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Даже УАЗ можно превратить в «конфетку», когда руки растут из нужного места

Даже УАЗ можно превратить в «конфетку», когда руки растут из нужного места

Автор:
24 ноября 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   свап   тюнинг   уаз   
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Владелец бортового УАЗа, получившего в народе прозвище “головастик”, полностью переоборудовал свой автомобиль. Теперь у машины комфортный салон, новый двигатель и коробка "автомат".

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   свап   тюнинг   уаз   
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25  комментариев
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22k
SolomonA 56 минут назад
Запаска под кузовом - гениальное (нет) решение. Везешь ты, допустим, полтонны песка. И проколол колесо. И все.... Приехал...
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3k
vasilykopkov 3 минуты назад
Сначала купить новую машину, а потом потратить столько же денег, и ещё кучу времени, чтобы довести её до ума, по моему - так себе идея.
Ну, если время девать не куда...
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109
AceChanson 13 минут назад
Гидроцилиндр в неудачном месте. Рычаг очень большой.
Откидывание кабины огонь идея, хотя мелкий ремонт / обслуживание лучше изнутри делать в дождь.
Очки на кабине бесячие капец.
Ну а в целом - только внешность. Взяли двигатель-коробку и собрали конструктор с внешностью головаста.
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2k
Павел Христенко 17 минут назад
Тут же дело не в том, что мужику нужен маленький удобный самосвальчик? Купил бы Кантер или Эльф . Тут желание творчества и руки приложить. С одной стороны не люблю самоделкиных , а с другой уважуха к увлечённому человеку, тем более, что неплохо получилось.
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1k
Дмитрий 19 минут назад
Если у человека хобби такое доделывать автомобили за их производителем, то пусть получает удовольствие от такого занятия. Ноя не вижу смысла в том, чтобы отдать много денег за готовый автомобиль, еще больше вложить в то, чтобы довести его до такого состояния, узаконить все это в ГИБДД, а потом ушатывать финальный результат, применяя головастика по прямому назначению.
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7k
Tim_G 20 минут назад
там от УАЗа только шасси и жестянка

да, и брызговики!
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5k
Компьютер DELL монитором 21 минуту назад
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5k
Компьютер DELL монитором 22 минуты назад
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881
КиriIL 36 минут назад
Приколько, поднял кабину и у тебя движок весь в доступе! кайф!
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38k
Example 6.2.6 36 минут назад
Делали б нормально, и ценник не ломили, я б с удовольствием себе такую для дачи купил. Но что-то наши производители не стремятся в качество, а ценник ставят отморженный. Казалось бы, такой рынок сбыта, просто сделайте нормально, выпускайте элементы тюнинга, будет вам народный автомобиль. Но нет, что-то мешает. Буханка для армейских нужд выпуска начала80-х и та лучше чем современная, а 50 лет уже прошло.

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3k
ho;'k 37 минут назад
Для такого даже народное название есть "из говна конфетка", вот только есть еще одна пословица, "сколько осла не наряжай - конем он все равно не станет"
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111
Trueman 38 минут назад
А эти переделки не подпадают под 12.5.1?
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5k
saliamnn 47 минут назад
Неправильная формулировка поста.УАЗик шикарная машина для творчества.
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20k
ЦСКА Час назад
С раздаткой я таки не понял! Что бы её передёрнуть, надо под кабину лезть???
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3k
Илья Час назад
Мне не показалось, у него там коробка автомат? Хочу видеть еб..ники инженеров завода УАЗ
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22k
Inter Час назад
и что комфортного в салоне???
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22
asrsim 2 часа назад
За все эти переделки, его гаишники с учета снимут.
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6k
klop 2 часа назад
За все эти переделки, он мог второй такой же УАЗ купить.
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