Tesla Model S упала со скалы в Пуэрто-Рико и превратилась в металлолом, а водитель получил лишь пару царапин

Генеральный директор компании Илон Маск не раз отмечал, что автомобили Tesla – одни из самых безопасных в своем классе, и краш-тесты неоднократно доказывали его слова. Некоторые специалисты даже уверены, что эти электромобили – вообще самые безопасные из всех машин, что ездят по дорогам общего пользования. А случай с падением с обрыва, пожалуй, способен убедить даже самых отъявленных скептиков.