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Tesla Model S упала со скалы в Пуэрто-Рико и превратилась в металлолом, а водитель получил лишь пару царапин

Tesla Model S упала со скалы в Пуэрто-Рико и превратилась в металлолом, а водитель получил лишь пару царапин (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 09:21
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Tesla Model S   авария   авто   автомир   автомобили   везение   дтп   повезло   
319
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Что ни говори о Tesla, они делают действительно безопасные автомобили. Это верно как с точки зрения активной безопасности (очевидно, со всеми этими технологиями на борту), так и с точки зрения пассивной безопасности.

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Метки: Tesla   Tesla Model S   авария   авто   автомир   автомобили   везение   дтп   повезло   
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2  комментария
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61
Роман Романов Час назад
Могу, конечно, ошибаться, но, благодаря современным науке и технологии, можно сделать безопасным автомобиль вообще почти любого класса, рассчитав и смоделировав все на компьютерах.
Складывается так, что производители намеренно занижают некоторые показатели не в ущерб стоимости производства.
Как внешний вид, например.
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Александр 39 минут назад
Скалы и не видно.
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