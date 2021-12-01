Tesla Model S упала со скалы в Пуэрто-Рико и превратилась в металлолом, а водитель получил лишь пару царапин

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Что ни говори о Tesla, они делают действительно безопасные автомобили. Это верно как с точки зрения активной безопасности (очевидно, со всеми этими технологиями на борту), так и с точки зрения пассивной безопасности.
Недавно в Пуэрто-Рико произошло жуткое ДТП с участием Tesla Model S P90D, в котором автомобиль сорвался со скалы и фактически был полностью уничтожен. Поразительно, но водитель остался в жив, отделавшись лишь царапинами. Более того, уцелела и батарея электромобиля.
Повреждения были настолько серьёзными, что для извлечения водителя груду металла, в которую превратился автомобиль, пришлось разрезать на несколько частей. Однако ключевую задачу по спасению человеческой жизни транспортное средство выполнило на твёрдую "пятёрку".
Генеральный директор компании Илон Маск не раз отмечал, что автомобили Tesla – одни из самых безопасных в своем классе, и краш-тесты неоднократно доказывали его слова. Некоторые специалисты даже уверены, что эти электромобили – вообще самые безопасные из всех машин, что ездят по дорогам общего пользования. А случай с падением с обрыва, пожалуй, способен убедить даже самых отъявленных скептиков.
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Складывается так, что производители намеренно занижают некоторые показатели не в ущерб стоимости производства.
Как внешний вид, например.