Удивительные поршневые двигатели с пневматическим приводом, созданные из конструктора Lego

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Эти поршневые двигатели Lego с пневматическим приводом завораживают! Они изготовлены с использованием собственных пневматических поршней Lego и бывают даже 12-цилиндровыми.
На канале Brick Technology появился видеоотчёт о создании двигателей с пневмоприводом из деталей конструкторов Lego. Базируются моторы на имеющихся в ассортименте компании пневматических поршнях. Автор видео начинает с примитивной имитации одноцилиндрового мотора, но в итоге строит и V8, и даже R12.
Первый опыт конструктора — заставить пневмопоршень вращать колесо через некое подобие коленвала при помощи ручного привода. После на эту базовую конструкцию он начинает устанавливать различные надстройки, включая комплексы шестерней, насосы и воздушные резервуары как аккумуляторы энергии (их роль играют пластиковые бутылки).
Затем автор видео экспериментирует с размерами пневмопоршней и их конструкцией, числом шестерёнок в импровизированных редукторах и, наконец, количеством самих цилиндров, переходя от рядных моторов к V-образным. При этом если V6 внешне похож на традиционный двигатель, то V8 на пневмопоршнях получил угол развала цилиндров 135 градусов. Однако кульминацией экспериментов стала постройка радиального 12-цилиндрового мотора по образцу применявшихся ранее на самолётах.
Позже оказалось, что такие двигатели действительно способны выполнять полезную работу — например, вырабатывать некоторое количество электроэнергии, чтобы заставить светиться светодиод.
Источник:
АНТИФИШКИ
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