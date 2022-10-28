Удивительные поршневые двигатели с пневматическим приводом, созданные из конструктора Lego

Затем автор видео экспериментирует с размерами пневмопоршней и их конструкцией, числом шестерёнок в импровизированных редукторах и, наконец, количеством самих цилиндров, переходя от рядных моторов к V-образным. При этом если V6 внешне похож на традиционный двигатель, то V8 на пневмопоршнях получил угол развала цилиндров 135 градусов. Однако кульминацией экспериментов стала постройка радиального 12-цилиндрового мотора по образцу применявшихся ранее на самолётах.