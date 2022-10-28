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Удивительные поршневые двигатели с пневматическим приводом, созданные из конструктора Lego

Удивительные поршневые двигатели с пневматическим приводом, созданные из конструктора Lego

Автор:
28 октября 2022 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   конструктор   лего   мотор   
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Эти поршневые двигатели Lego с пневматическим приводом завораживают! Они изготовлены с использованием собственных пневматических поршней Lego и бывают даже 12-цилиндровыми.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   конструктор   лего   мотор   
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5  комментариев
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26k
SerGProS 46 минут назад
Эти Леги все больше вводят меня в расстройство, а ведь скоро Новый Год.
Мальчик Сережа..43 годика,бл'"
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452
Николай Александрович 46 секунд назад
Это великолепно. Но как долго такой двигатель проработает без смазки?
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18k
сергей костюнин 6 минут назад
На авиационном не может быть такой порядок работы цилиндров , его бы разорвало в клочья ))
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7k
Роман 11 минут назад
ну вас нафиг ... залип блин
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17k
Топпер Харли Полчаса назад
залипательно)))
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