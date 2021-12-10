ДТП с участием «Мазерати» в центре Москвы. Пострадало пять человек

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В одной из машин зажата девушка. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.
Авария произошла у дома 28 на Смоленской площади. Столкнулись «Мазерати», «Мерседес» и «Ниссан». От удара одна из машин вылетела на тротуар. За рулем японского авто была девушка, сейчас ее пытаются вытащить из машины.
Пострадало пять человек. К счастью, обошлось без погибших.
Предварительно, виновник ДТП - водитель «Мазерати».
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