ДТП с участием «Мазерати» в центре Москвы. Пострадало пять человек

Авария произошла у дома 28 на Смоленской площади. Столкнулись «Мазерати», «Мерседес» и «Ниссан». От удара одна из машин вылетела на тротуар. За рулем японского авто была девушка, сейчас ее пытаются вытащить из машины.

Пострадало пять человек. К счастью, обошлось без погибших.

Предварительно, виновник ДТП - водитель «Мазерати».