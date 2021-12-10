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ДТП с участием «Мазерати» в центре Москвы. Пострадало пять человек

ДТП с участием «Мазерати» в центре Москвы. Пострадало пять человек (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 15:48
Сообщество : Аварии
Метки: авария   гибдд   дтп   мазерати   спасатели   
1674
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В одной из машин зажата девушка. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Авария произошла у дома 28 на Смоленской площади. Столкнулись «Мазерати», «Мерседес» и «Ниссан». От удара одна из машин вылетела на тротуар. За рулем японского авто была девушка, сейчас ее пытаются вытащить из машины.

Пострадало пять человек. К счастью, обошлось без погибших.

Предварительно, виновник ДТП - водитель «Мазерати».

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Метки: авария   гибдд   дтп   мазерати   спасатели   
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11  комментариев
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9k
кот базилий Час назад
Опять блогер с кучей штрафов?
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3k
portroy 5 минут назад
Мелкое ДТП, судя по фоткам. Мазератти Леванте с 250 ЛС дизелем. О чем новость то вообще?
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14k
Совранский 9 минут назад
Я их даже не увидела!))
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1k
Василич 9 минут назад
Снимает дурачок какой то, поколение тик тока и лайков(
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8k
Ivan Полчаса назад
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961
Oort 40 минут назад
Это Фишки или новостная передача на канале Московской области ?
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1k
Glassy 47 минут назад
А где же точеная управляемость, безопасность и качество? Что-то я начинаю переживать за владельцев этих богоподобных ведер. Они я глыжу совсем не безопасные.
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476
Максим Максимов 52 минуты назад
"Предварительно, виновник ДТП - водитель «Мазерати»."
воДЯТЕЛ с национальностью, которую нельзя называть?
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2k
Leon Час назад
Вот из-за таких "репортёров" и собираются пробки ... ну авария, ну и что?!!
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