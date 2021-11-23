46 погибших: в Болгарии пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся

В ночь на 23 ноября недалеко от Софии произошло страшное ДТП. Пассажирский автобус врезался в ограждение, перевернулся и загорелся. Погибло 46 человек, в том числе и водитель. Мэр города назвал несколько возможных причин трагедии.
На 31-м километре автомагистрали «Струма» возле села Боснек в Перникской области туристический автобус врезался в ограждение, перевернулся и загорелся.
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Поданным агентства NOVA, люди оказались запертыми в огненной ловушке. Удалось спастись лишь семерым - они смогли разбить стёкла и выбраться наружу. Все пострадавшие доставлены в больницу.
После трагедии мэр города Перник Станислав Владимиров отметил, что причины трагедии могут быть разными: водитель автобуса мог уснуть за рулем, либо мог повлиять дождь, который шёл всю ночь. Главный пожарный комиссар Николай Николов в интервью местным СМИ предположил, что пожар в автобусе мог произойти еще до аварии из-за технической неисправности.
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