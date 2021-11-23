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46 погибших: в Болгарии пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся

46 погибших: в Болгарии пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 09:30
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авария   автобус   болгария   дтп   погибшие   пожар   
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В ночь на 23 ноября недалеко от Софии произошло страшное ДТП. Пассажирский автобус врезался в ограждение, перевернулся и загорелся. Погибло 46 человек, в том числе и водитель. Мэр города назвал несколько возможных причин трагедии.

На 31-м километре автомагистрали «Струма» возле села Боснек в Перникской области туристический автобус врезался в ограждение, перевернулся и загорелся.

Поданным агентства NOVA, люди оказались запертыми в огненной ловушке. Удалось спастись лишь семерым - они смогли разбить стёкла и выбраться наружу. Все пострадавшие доставлены в больницу.

После трагедии мэр города Перник Станислав Владимиров отметил, что причины трагедии могут быть разными: водитель автобуса мог уснуть за рулем, либо мог повлиять дождь, который шёл всю ночь. Главный пожарный комиссар Николай Николов в интервью местным СМИ предположил, что пожар в автобусе мог произойти еще до аварии из-за технической неисправности.


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Метки: 360подмосковье   авария   автобус   болгария   дтп   погибшие   пожар   
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8k
krivsan Час назад
кошмар,как так,соболезную
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29
Kol40in Полчаса назад
кошмар.
Ранее в тот же вечер еще сгорел дом престарелых, в котором погибли 8 человек
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14k
Booka1a Полчаса назад
вот едешь в автобусе, видишь, что все молотки для стекла какие-то мудаки попи*дили и понимаешь, что случись что, хер ты выберешься.
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3k
Kozlodoev Час назад
Пипец, хоть телевизор не включай и на фишки не заходи.
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