46 погибших: в Болгарии пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся

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"У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП

Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле

Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе...

«Tesla» врезалась в фонарный столб в Новой Москве и сгорела

Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП