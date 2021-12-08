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В Татарстане автоинспектору пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя

В Татарстане автоинспектору пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 декабря 2021 12:30
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   Погоня   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   стрельба   
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В Буинске сотрудники ГИБДД хотели остановить тонированный автомобиль «ВАЗ», однако водитель решил попытаться скрыться от них. Стражам порядка пришлось стрелять по колесам машины.

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Метки: ВАЗ   Погоня   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   стрельба   
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14  комментариев
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26k
Vazari 3 часа назад
Вставать перед машиной, которая битый час от тебя пыталась убежать -идей довольно рисковая.
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8k
Позитив 7 минут назад
водила смертник....
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1k
eddie 12 минут назад
Вот, как только по всем тв каналам и радио скажут, что с такого-то числа все кто не остановился или выёживатся на дороге будут расстреляны на месте и полиции ничего не будет, то сразу число всяких тазовозов/ослаёпов/блогергончиков/идиотов снизится в момент!а сейчас гайцы даже боятся машину побить, а на капот лезут как будто у них ещё одна жизнь есть
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20k
Мерзавец... 3 часа назад
Наезд на служивого, это прямое покушение на сотрудника и потому надо стрелять не по колёсам, а на поражение и желательно всю обойму!!!
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1k
Сергей Сергеев 3 часа назад
Предупредительный в воздух и огонь на поражение.
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10k
☾ Атеист ☽ 3 часа назад
Вот таких вот глухотонированных надо просто расстреливать по месту в случае таких вот маневров. Ведь может там сидит какой-нибудь муд*звон с автоматом и уже целится через стекла. И вообще, только пи*арки тонируются так в хлам, а пи*арки в квадрате еще и фонари и фары тонируют.
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9k
Sasa 3 часа назад
Покатался, придурок! Еще денег будет должен хозяину машины! Супер! Повеселился!
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1k
ekolog67 3 часа назад
мазохист наверное?
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
А почему даже в такой ситуации огонь ведётся не на поражение?
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