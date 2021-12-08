В Татарстане автоинспектору пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя

«Сотрудники ГИБДД попытались задержать мужчину, встав перед машиной и сбоку от нее, но тот заблокировал все двери, начал движение и чуть не сбил сотрудника ГИБДД. Автоинспектор, сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем начал стрелять по колесам автомобиля нарушителя», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.