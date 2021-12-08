В Татарстане автоинспектору пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя

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В Буинске сотрудники ГИБДД хотели остановить тонированный автомобиль «ВАЗ», однако водитель решил попытаться скрыться от них. Стражам порядка пришлось стрелять по колесам машины.
«Сотрудники ГИБДД попытались задержать мужчину, встав перед машиной и сбоку от нее, но тот заблокировал все двери, начал движение и чуть не сбил сотрудника ГИБДД. Автоинспектор, сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем начал стрелять по колесам автомобиля нарушителя», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.
На простреленном колесе далеко уехать нарушителю не удалось, полицейские выбили стекло и задержали его. Водителем оказался ранее судимый за разбой и кражу 28-летний житель Буинска, который никогда не получал водительские права.
В отношении задержанного составлены административные материалы за управление машиной с тонировкой, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и вождение без прав.
В результате ДТП инспектор ДПС получил ушибы различных частей тела. В настоящее время в следственные органы направлены материалы для принятия процессуального решения по ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».
Машина помещена на штрафстоянку.
В результате ДТП инспектор ДПС получил ушибы различных частей тела. В настоящее время в следственные органы направлены материалы для принятия процессуального решения по ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».
Машина помещена на штрафстоянку.
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