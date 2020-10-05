Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге

В Ломоносовском районе Петербурга полицейским удалось задержать наркокурьера. Чтобы остановить злоумышленника, который ехал на автомобиле Mercedes, стражам порядка пришлось прострелить колесо.
3 октября около шести часов вечера сотрудники отдельного батальона №2 УГИБДД Петербурга обратили внимание на "Мерседес". Машина двигалась с выключенными фарами. Когда полицейские попытались остановить автомобиль, водитель резко увеличил скорость.
Уходя от погони, водитель белого Mercedes разогнался до 240 км/ч. Остановить его удалось после стрельбы по колесам.
Уходя от погони, водитель белого Mercedes разогнался до 240 км/ч. Остановить его удалось после стрельбы по колесам.
Правоохранители задержали мужчину. Им оказался 25-летний петербуржец. В его авто нашли 120 граммов запрещённого препарата и несколько пакетов органического наркотика.
Возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
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Метки: mercedes авария авто видео дтп задержание погоня преследование
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