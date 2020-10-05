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Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге

Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 15:16
Метки: mercedes   авария   авто   видео   дтп   задержание   погоня   преследование   
950
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В Ломоносовском районе Петербурга полицейским удалось задержать наркокурьера. Чтобы остановить злоумышленника, который ехал на автомобиле Mercedes, стражам порядка пришлось прострелить колесо.

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Метки: mercedes   авария   авто   видео   дтп   задержание   погоня   преследование   
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9k
Алексей Час назад
Надолго уедет
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6k
Михалыч 51 минуту назад
Этого тридвараса надо было валить через лобовуху, когда он чуть инспектора на "зебре" не сбил. Чего их жалеют? Ждут пока не убьют кого?
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26k
EvilHomer Час назад
Я что то не понял. Вроде светло, по любому есть ДХО, по которым не скажешь, что фары выключены.
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3k
Sanar EvilHomer Полчаса назад
Ну в целом то ситуация обычная, это единственное что тебя смутило, опять беспридел ментовской.
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