Водитель «десятки» опережал попутный автомобиль и улетел в отбойник

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Любитель езды в левом ряду не убрал ногу с педали газа и спровоцировал водителя ВАЗовской «десятки» на резкий манёвр.
Светлана из ЯНАО вчера опубликовала это видео с описанием: "Шашечник обогнал нас и сам ушел в занос. Машину побил, но сам остался жив."
Осторожно, громкий звук!
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И вполне заслуживаешь такой визжащей бабы.
Чмошник х.у.е.в