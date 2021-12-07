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Водитель «десятки» опережал попутный автомобиль и улетел в отбойник

Водитель «десятки» опережал попутный автомобиль и улетел в отбойник (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 12:29
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
384
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Любитель езды в левом ряду не убрал ногу с педали газа и спровоцировал водителя ВАЗовской «десятки» на резкий манёвр.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
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22  комментария
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19k
KOSTELLO Час назад
Пи.д.а.р.ас ты вова.
И вполне заслуживаешь такой визжащей бабы.
Чмошник х.у.е.в
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Arti 23 минуты назад
Ох ети паникёршы
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9k
Алексей 56 минут назад
Истеричка....держись Вовка!
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41k
dima423 57 минут назад
чего эта диапазонка так разоралась)))
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2k
Illuminat Час назад
Вова молчит. Оглох, наверное. Помеха справа, она такая...
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22k
Inter Час назад
вова,сочувствую тебе
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