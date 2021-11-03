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Мужчина прокатился на трехколесном мотоцикле в скейт-парке и повеселил очевидцев

Мужчина прокатился на трехколесном мотоцикле в скейт-парке и повеселил очевидцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 13:50
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомобили   видео   мотоцикл   прикол   скейтпарк   трайк   трицикл   
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Иногда разница между тем, что мы представляем в нашей голове, разительно отличается от того, что реальность планирует для нас. Этот чрезмерно амбициозный владелец трехколесного Can-Am Ryker решил прокатиться в скейт-парке, планируя грациозно преодолевать трамплины и рампы.

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Метки: авто   автомобили   видео   мотоцикл   прикол   скейтпарк   трайк   трицикл   
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8  комментариев
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25k
Vazari 2 часа назад
Дай дураку стеклянный хрен он и руки порежет и хрен разобьет
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106k
Барон Мюнхгаузен. 53 минуты назад
Понты...
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Ruk Час назад
можете не смотреть, ни чё прикольного, ни каких амбиций, просто неуклюже навернулся
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2k
Mowgley Час назад
И прокатитьлся, и ролик получильлся, и я повеселильлся
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4k
Rubiroid_47 Час назад
Красава! Заезжай почаще.
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17k
babuby Час назад
Это и называется прокатитьлся?
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