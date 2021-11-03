Мужчина прокатился на трехколесном мотоцикле в скейт-парке и повеселил очевидцев

Иногда разница между тем, что мы представляем в нашей голове, разительно отличается от того, что реальность планирует для нас. Этот чрезмерно амбициозный владелец трехколесного Can-Am Ryker решил прокатиться в скейт-парке, планируя грациозно преодолевать трамплины и рампы.

0 Мужчина въехал на Can-Am в скейт-парк Денвера, Колорадо и разбил его.