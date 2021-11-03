Мужчина прокатился на трехколесном мотоцикле в скейт-парке и повеселил очевидцев

445
1
1
Иногда разница между тем, что мы представляем в нашей голове, разительно отличается от того, что реальность планирует для нас. Этот чрезмерно амбициозный владелец трехколесного Can-Am Ryker решил прокатиться в скейт-парке, планируя грациозно преодолевать трамплины и рампы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка
- Прозрачный двигатель, снятый в режиме "Super Slo-Mo", позволяет наблюдать за процессом сгорания топлива
- Неловкий момент: уличный гонщик тронулся задним ходом и врезался в машину
- Военный британский мотоцикл Norton 16H: обучающие фильмы времен Второй Мировой Войны
- Вездеход «Шерп» против нового «Гелика AMG» в перетягивании каната
22
Понравилось22
Новости партнёров