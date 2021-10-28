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Вездеход «Шерп» против нового «Гелика AMG» в перетягивании каната

Вездеход «Шерп» против нового «Гелика AMG» в перетягивании каната (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 14:27
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Шерп   авто   автомир   автомобили   вездеход   видео   гелендваген   перетягивание каната   
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В этом видео наш легендарный вездеход-амфибия «Шерп» противостоит мощнейшему Mercedes-AMG G 63. Давайте посмотрим, достаточно ли отечественному проходимцу 44 лошадиные силы, чтобы победить немецкий внедорожник.

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Метки: Mercedes   Шерп   авто   автомир   автомобили   вездеход   видео   гелендваген   перетягивание каната   
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6  комментариев
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937
Glassy 3 часа назад
Дебилизм какой-то. Зачем спецавтомобиль "ШЕРП" сравнивать с геликом? Ну привяжите гелик к сосне и тягайте сосну. там вообще лошадей нет, она пока ее не спилили бесплатная.
И вот эти дауны формируют потом тренды.
"Дебилы бл"дь" (с)
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9k
kaboza 50 минут назад
от мерса унимог ставить надо было, а не понторез городской
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38k
Сергей Час назад
Чукча пишет: пришлите сто кирпичей!
Через неделю; пришлите ещё сто кирпичей!
Через две недели: пришлите ещё тысячу кирпичей.
Его спрашивают: ты что там мост собрался строить?
Он : я научный эксперимент делал.
Какой?
Вот кирпич квадратный, а вводу бросишь круги круглые, почему однако?
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Roman 3 часа назад
В озеро посреди болота надо было обоих поставить.
И канат не нужен.
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