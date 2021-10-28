Вездеход «Шерп» против нового «Гелика AMG» в перетягивании каната

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В этом видео наш легендарный вездеход-амфибия «Шерп» противостоит мощнейшему Mercedes-AMG G 63. Давайте посмотрим, достаточно ли отечественному проходимцу 44 лошадиные силы, чтобы победить немецкий внедорожник.
В активе Mercedes-AMG G 63 бензиновый 585-сильный (850 Нм) турбомотор V8 объёмом 4,0 литра и снаряжённая масса около 2,4 тонны. Российские цены на модель начинаются с 19 840 000 рублей, что эквивалентно 282 тысячам долларов США.
Спецавтомобиль «Шерп» оснащается четырёхцилиндровым дизелем Kubota мощностью 44 лошадиные силы и крутящим моментом 120 Нм. Снегоболотоход весит на 1,1 тонны меньше, а стоит гораздо дешевле — за рубежом цены стартуют с 96 тысяч долларов (6,75 миллиона рублей).
Перетягивание каната — эффектное состязание, которое позволяет косвенно судить о буксировочных возможностях соперников. Впрочем, считать подобные сражения объективными не стоит — слишком многое зависит от сцепных свойств шин.
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И вот эти дауны формируют потом тренды.
"Дебилы бл"дь" (с)
Через неделю; пришлите ещё сто кирпичей!
Через две недели: пришлите ещё тысячу кирпичей.
Его спрашивают: ты что там мост собрался строить?
Он : я научный эксперимент делал.
Какой?
Вот кирпич квадратный, а вводу бросишь круги круглые, почему однако?
И канат не нужен.