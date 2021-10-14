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Неловкий момент: уличный гонщик тронулся задним ходом и врезался в машину

Неловкий момент: уличный гонщик тронулся задним ходом и врезался в машину (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 15:01
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   авто   автомир   автомобили   видео   гонки   неудача   прикол   
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Несмотря на то, что уличные заезды очень опасны для зрителей и других участников дорожного движения, нелегальные гонки по-прежнему популярны во многих странах, и люди собираются поздно ночью, чтобы посмотреть или поучаствовать в них. Как и следовало ожидать, отсутствие мер безопасности часто приводит к несчастным случаям.

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Метки: Volkswagen   авто   автомир   автомобили   видео   гонки   неудача   прикол   
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4  комментария
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5k
Echo 3 часа назад
резкий как жидкий стул
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22k
MrGod 8 минут назад
И по этому же поводу надо дистанцию увеличивать в местах скопления таких "гонщегов".
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28k
Кот Баюн Час назад
зато величает себя гордо - гончег! :)
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4k
Валерий Викторович 2 часа назад
Обадеть, как оригинально.
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