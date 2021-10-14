Неловкий момент: уличный гонщик тронулся задним ходом и врезался в машину

398
3
1
Несмотря на то, что уличные заезды очень опасны для зрителей и других участников дорожного движения, нелегальные гонки по-прежнему популярны во многих странах, и люди собираются поздно ночью, чтобы посмотреть или поучаствовать в них. Как и следовало ожидать, отсутствие мер безопасности часто приводит к несчастным случаям.
Водитель Volkswagen Golf R, видимо, рассчитывал выиграть заезд у купе BMW 1‑й серии за счёт полного привода. Но ошибся с передачей — и поехал не в ту сторону.
На видео хорошо заметно, что во время подготовки к старту у Гольфа загорается фонарь заднего хода — явное свидетельство неверно выбранной передачи. Купе BMW после отмашки уезжает вперёд, а хэтчбек резко движется назад, и следствием ошибки становится столкновение со стоящим позади него Seat Ibiza. По всей видимости, его водитель ждал своей очереди на заезд, в котором планировал посоревноваться с Fiat 500.
Примечательно, что почти сразу после столкновения водитель VW Golf R скрывается из виду. Действительно ли он покинул место ДТП, неизвестно, но уезжает хэтчбек уверенно. Между тем, Ibiza получил достаточно серьёзные повреждения: у него замяты бампер, капот и крылья, а также, судя по пару, нарушена герметичность системы охлаждения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Volkswagen с двигателем под задним сидением, либо опередивший свое время, либо полное недоразумение
- Эволюция представительских автомобилей Mercedes S-class с 1904 по 2021 год
- Компания Volkswagen почти создала Porsche Panamera еще в 60-х годах
- Покупка Lamborghini за однодолларовые купюры: процесс оказался очень сложным
- Напоминание: перед запуском убедитесь, что коробка вашего гоночного Porsche находится в нейтральном положении
Метки: Volkswagen авто автомир автомобили видео гонки неудача прикол
16
Понравилось16
Новости партнёров