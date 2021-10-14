Неловкий момент: уличный гонщик тронулся задним ходом и врезался в машину

На видео хорошо заметно, что во время подготовки к старту у Гольфа загорается фонарь заднего хода — явное свидетельство неверно выбранной передачи. Купе BMW после отмашки уезжает вперёд, а хэтчбек резко движется назад, и следствием ошибки становится столкновение со стоящим позади него Seat Ibiza. По всей видимости, его водитель ждал своей очереди на заезд, в котором планировал посоревноваться с Fiat 500.