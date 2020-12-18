FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7095 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка

Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка (9 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Мотовездеход   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   мотоциклы   
437
9
1
Аппарат, который мы видим на фото кажется поделкой умелого гаражного «кулибина». Он очень отличается от мотоциклов в нашем общепринятом представлении, но это не самоделка. Мотовездеход производится компанией Rokon с начала 1960-х годов, называется он Trail-Breaker.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Мотовездеход   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   мотоциклы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Snork Snorkoff Час назад
Блин, не знаю все эти открытые ремни и цепи, чет очково.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Slv01 4 минуты назад
вот это херабора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Час назад
Амортизаторов нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото + 2 видео) "Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото + 2 видео) Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian Малоизвестные грузовики Киевского мотоциклетного завода Малоизвестные грузовики Киевского мотоциклетного завода Гоночный мотоцикл Harley-Davidson RR350: сложно поверить, но это – «Харлей» Гоночный мотоцикл Harley-Davidson RR350: сложно поверить, но это – «Харлей» PGM V8: мощный серийный 8-цилиндровый мотоцикл из Австралии PGM V8: мощный серийный 8-цилиндровый мотоцикл из Австралии Мужчина из Индианы строит самые огромные мотоциклы в мире, используя запчасти от маги­стральных тягачей Мужчина из Индианы строит самые огромные мотоциклы в мире, используя запчасти от маги­стральных...
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313534



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Почему на Севере жили в цистернах
6
48
Почему на Севере жили в цистернах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
0
30
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
Смешные собакены Петербурга
0
3
Смешные собакены Петербурга
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#подборка#дтп#девушки#авто авария#кино#смешно#автомобили#картинки
#фото#животные#интересное#история#дети#в мире#спорт#собаки#война#коты
#прикол#факты#авария#россия#забавно#знаменитости#прикольные#фотографии#закон#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться