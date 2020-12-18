Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка

Аппарат, который мы видим на фото кажется поделкой умелого гаражного «кулибина». Он очень отличается от мотоциклов в нашем общепринятом представлении, но это не самоделка. Мотовездеход производится компанией Rokon с начала 1960-х годов, называется он Trail-Breaker.
Первое, что сразу бросается в глаза, это колёса. Огромными они лишь кажутся, на самом деле их размер 6.70-15, но за счёт дисков на всю ширину покрышки, кажутся массивными.
Диски сделаны из алюминиевого сплава, внутри они полые. Говорят, туда можно заливать жидкость (до 4.5 галлонов), даже запас топлива, или воду. А еще такая конструкция упрощает прохождение вброд водных преград.
Одноцилиндровый двухтактный мотор Chrysler объемом 136 см3 выдает мощность около 10 л.с. Заводится он кик стартером, но можно и «дергалкой», как мотопила или генератор. Воздушное охлаждение принудительное.
Одноцилиндровый двухтактный мотор Chrysler объемом 136 см3 выдает мощность около 10 л.с. Заводится он кик стартером, но можно и «дергалкой», как мотопила или генератор. Воздушное охлаждение принудительное.
От двигателя к трансмиссии крутящий момент передается ремнём, коробка передач трёхступенчатая.
Конечно, самое любопытное в любом мотовездеходе – как устроен полный привод. С задним всё просто, цепь от вала редуктора идет на заднее колесо. С передним интереснее.
Под сиденьем находится редуктор с валом отбора мощности, от которого в полой трубе рамы идет трансмиссионный вал, через ШРУС он передает крутящий момент на передний редуктор.
Там уже цепь от редуктора идет на переднее колесо. Другая сторона вала оканчивается тормозным диском, это основной и единственный тормоз, так как через трансмиссию он связан с задним колесом тоже.
По легенде, именно этот мотоцикл 1976 года выпуска принадлежал когда-то доктору Форресту Бёрду, изобретателю аппарата интрапульмональной перкуссионной вентиляции лёгких, очень актуальному в наше время прибору.
Кто знает, так это было на самом деле, или всего лишь легенда, выдуманная с целью дороже продать «тракторцикл», но аппарат сам по себе интересный и редкий.
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