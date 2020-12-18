Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка

Диски сделаны из алюминиевого сплава, внутри они полые. Говорят, туда можно заливать жидкость (до 4.5 галлонов), даже запас топлива, или воду. А еще такая конструкция упрощает прохождение вброд водных преград.



Одноцилиндровый двухтактный мотор Chrysler объемом 136 см3 выдает мощность около 10 л.с. Заводится он кик стартером, но можно и «дергалкой», как мотопила или генератор. Воздушное охлаждение принудительное.