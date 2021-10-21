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«Вы продаёте Саабов? Нет, просто показываю»: частная коллекция шведских автомобилей ржавеет под открытым небом

«Вы продаёте Саабов? Нет, просто показываю»: частная коллекция шведских автомобилей ржавеет под открытым небом (11 фото)

Автор:
21 октября 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Saab   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   коллекция автомобилей   
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Собрание автомобилей расположено где-то на территории штата Мэн (США). Здесь собраны чуть ли не все модели Saab конца прошлого века, включая 9000, 99 Turbo, 9-3 и 9-5 разных годов выпуска, а также многие другие. Состояние большей части машин оставляет желать лучшего, однако чуть ли не все экземпляры полностью комплектны!
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Метки: Saab   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   коллекция автомобилей   
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ЕвгенийДончак Час назад
"Красивое..." (С)
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25
Pabl V. S. 46 минут назад
Красинец, это ты?!
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4k
Максим Час назад
9000 всегда нравились, такая монументальная машина. За рулем было такое чувство безопасности.
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