«Вы продаёте Саабов? Нет, просто показываю»: частная коллекция шведских автомобилей ржавеет под открытым небом

Собрание автомобилей расположено где-то на территории штата Мэн (США). Здесь собраны чуть ли не все модели Saab конца прошлого века, включая 9000, 99 Turbo, 9-3 и 9-5 разных годов выпуска, а также многие другие. Состояние большей части машин оставляет желать лучшего, однако чуть ли не все экземпляры полностью комплектны!

0 Источник: Пользователь Instagram с ником nanocloud периодически публикует фотографии одного очень интересного места, информации о котором критически мало. Судя по всему, это охраняемая площадка, на которой доживают свой век десятки автомобилей Saab из разных эпох.

0 Источник: Любые вопросы о географическом расположении «кладбища» nanocloud оставляет без ответа: по его словам, хранить анонимность попросил владелец площадки. Впрочем, nanocloud считает, что уже скоро завеса тайны вокруг этого могильника падёт — во всяком случае он подталкивает хозяина к этому шагу.

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