Калифорнийский сарай скрывает самый большой в мире тайник с классическими Ford Model A и Model T

На YouTube-канале Classic Car Rescue появился видеорассказ о необычной находке — коллекции старинных моделей Ford первой половины прошлого века. Утверждается, что это одна из крупнейших в мире находок подобного рода. Никаких подробностей не разглашается, предполагается, что подборку из пяти десятков раритетов обнаружили где-то в Калифорнии.



Такой вывод сделан на основе номерных знаков автомобилей — в видео они хорошо заметны. Издание не исключает, что эта коллекция может оказаться самой крупной в мире подборкой двух ранних моделей Ford — Model A и Model T, бывших чрезвычайно популярными в первой половине XX века.