Калифорнийский сарай скрывает самый большой в мире тайник с классическими Ford Model A и Model T

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Кто-то спрятал несколько десятков Model A и Model T в сарае. Большинство автомобилей находится в очень хорошем состоянии. Точное местонахождение этой впечатляющей коллекции не разглашается, но номерные знаки на автомобилях намекают, что сарай находится где-то в Калифорнии.
На YouTube-канале Classic Car Rescue появился видеорассказ о необычной находке — коллекции старинных моделей Ford первой половины прошлого века. Утверждается, что это одна из крупнейших в мире находок подобного рода. Никаких подробностей не разглашается, предполагается, что подборку из пяти десятков раритетов обнаружили где-то в Калифорнии.
Такой вывод сделан на основе номерных знаков автомобилей — в видео они хорошо заметны. Издание не исключает, что эта коллекция может оказаться самой крупной в мире подборкой двух ранних моделей Ford — Model A и Model T, бывших чрезвычайно популярными в первой половине XX века.
Такой вывод сделан на основе номерных знаков автомобилей — в видео они хорошо заметны. Издание не исключает, что эта коллекция может оказаться самой крупной в мире подборкой двух ранних моделей Ford — Model A и Model T, бывших чрезвычайно популярными в первой половине XX века.
На видео можно рассмотреть эти модели в самых разных типах кузовов, включая двух- и четырёхдверные пассажирские версии, кабриолеты, грузовики и несколько коммерческих вариантов исполнения. Всего коллекция насчитывает около двух десятков машин каждой модели, которые Ford выпускал с начала 1900-х до 1930-х годов. Кроме того, в коллекции имеется и Ford Model B.
Автомобили находятся в хорошем состоянии, несмотря на возраст. По данным издания Autoevolution, распродавать коллекцию её нынешний владелец не собирается.
Автомобили находятся в хорошем состоянии, несмотря на возраст. По данным издания Autoevolution, распродавать коллекцию её нынешний владелец не собирается.
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