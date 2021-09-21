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Калифорнийский сарай скрывает самый большой в мире тайник с классическими Ford Model A и Model T

Калифорнийский сарай скрывает самый большой в мире тайник с классическими Ford Model A и Model T (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   
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Кто-то спрятал несколько десятков Model A и Model T в сарае. Большинство автомобилей находится в очень хорошем состоянии. Точное местонахождение этой впечатляющей коллекции не разглашается, но номерные знаки на автомобилях намекают, что сарай находится где-то в Калифорнии.

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Метки: Barn Find   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   
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Нанук Паналык Час назад
Крутой сарайчик...
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krivsan 47 минут назад
нае,,лово походу,на желтом авто надпись"cloud farms bard,califf",а это музей старинных раритетов в Калифорнии,насколько я понял
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