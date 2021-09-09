Владелец продаст более 170 классических автомобилей, которые десятилетиями стояли покрытыми пылью в ангаре на севере Лондона

Коллекционер покупал по дешёвке любые старые машины, попадавшиеся ему на глаза, надеясь когда-нибудь их отреставрировать. Однако в результате он просто скопил кучу автомобилей, большая часть которых находится в ужасающем состоянии: они разукомплектованы и укрыты плотным слоем мусора и пыли.