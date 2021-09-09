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Владелец продаст более 170 классических автомобилей, которые десятилетиями стояли покрытыми пылью в ангаре на севере Лондона

Владелец продаст более 170 классических автомобилей, которые десятилетиями стояли покрытыми пылью в ангаре на севере Лондона (13 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   лондон   олдтаймер   ретро авто   
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На днях весь мир узнал о коллекции классических автомобилей, спрятанной в огромном промышленном ангаре Тоттенхэма на севере Лондона. Обо всем поведала компания London Barn Finds, которую владелец коллекции нанял, чтобы распродать машины.

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Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   лондон   олдтаймер   ретро авто   
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6  комментариев
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Димка Смола/67 42 минуты назад
[мат] какой он коллекционер ?! Он муDAK такие машины ухандокать!
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11
wr33 45 минут назад
классные машины, думаю что другие коллекционеры купят
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60
Шурман Час назад
Я купил у него бэху 2002
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