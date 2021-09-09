Владелец продаст более 170 классических автомобилей, которые десятилетиями стояли покрытыми пылью в ангаре на севере Лондона

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На днях весь мир узнал о коллекции классических автомобилей, спрятанной в огромном промышленном ангаре Тоттенхэма на севере Лондона. Обо всем поведала компания London Barn Finds, которую владелец коллекции нанял, чтобы распродать машины.
Фирма London Barn Finds распродаёт машины из огромного собрания, обнаруженного в ангаре на севере Лондона. Предварительная стоимость 174 экземпляров – $1,4 млн. (или 102 миллиона рублей по текущему курсу), а самое дешёвое авто оценили в $139.
Коллекционер покупал по дешёвке любые старые машины, попадавшиеся ему на глаза, надеясь когда-нибудь их отреставрировать. Однако в результате он просто скопил кучу автомобилей, большая часть которых находится в ужасающем состоянии: они разукомплектованы и укрыты плотным слоем мусора и пыли.
В коллекцию входят, например, BMW, Citroen, Land Rover, Mercedes-Benz, MG и Mini. Наиболее дёшев 21-летний фургончик Citroen Berlingo ($139), а наиболее дорог MG MGA 1960 года ($35 000).
К какому времени все машины будут распроданы, неясно. Хозяин предоставил продавцам 15 коробок с различными бумагами – регистрационными свидетельствами, историями обслуживания, фотографиями и т. д.
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он же покупал старые и поломанные. пылью покрылись - это да. но от пыли на кузове машина не ухандокается...
"покупал по дешёвке любые старые машины, попадавшиеся ему на глаза, надеясь когда-нибудь их отреставрировать."
сейчас с бумагами разберутся, каталог составят, пыль смахнут - и устроят аукцион.
и наварит на них 1-2 лимона...