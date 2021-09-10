Самая сумасшедшая частная коллекция спорткаров Ferrari и Porsche

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Известный автоблогер Shmee150 посетил секретное хранилище суперкаров с видом на пригород Майами. Это одна из лучших частных автомобильных коллекций в мире. В основном здесь собраны автомобили марки Ferrari и Porsche, выпущенные ограниченным тиражом.
Коллекция называется Garage26. Это огромный гараж, в котором хранятся редкие и эксклюзивные модели Ferrari и Porsche. Но Garage26 интересен не только автомобилями, но очень крутым оформлением внутреннего пространства.
Коллекция Garage26 принадлежит одной очень богатой семье, которой удалось собрать в одном месте множество уникальных автомобилей. Если говорить о Ferrari, то вы найдете тут такие модели, как 288 GTO, F40, F50, Enzo, а также пару LaFerrari и LaFerrari Aperta.
Кроме того, есть очень редкие экземпляры, такие как SA Aperta, 488 Pista Piloti, Speciale Aperta и другие, которые размещены в прекрасно освещенных выставочных залах.
Что касается Porsche, то тут есть 959, Carrera GT, 918 Spyder, 993, 964, 997 и 991, а также трио современных рестомодов Ruf CTR: CTR \'Yellowbird\', CTR2 Clubsport и CTR3 Clubsport.
Даже не стоит говорить о том, что все автомобили коллекции Garage26 содержатся в идеальном состоянии. Каждый экземпляр имеет собственную историю, которую хранит семья владельцев.
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