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Самая сумасшедшая частная коллекция спорткаров Ferrari и Porsche

Самая сумасшедшая частная коллекция спорткаров Ferrari и Porsche (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 14:33
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Porsche   авто   автомир   автомобили   коллекция   коллекция автомобилей   
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Известный автоблогер Shmee150 посетил секретное хранилище суперкаров с видом на пригород Майами. Это одна из лучших частных автомобильных коллекций в мире. В основном здесь собраны автомобили марки Ferrari и Porsche, выпущенные ограниченным тиражом.

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Метки: Ferrari   Porsche   авто   автомир   автомобили   коллекция   коллекция автомобилей   
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