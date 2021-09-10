Самая сумасшедшая частная коллекция спорткаров Ferrari и Porsche

Коллекция Garage26 принадлежит одной очень богатой семье, которой удалось собрать в одном месте множество уникальных автомобилей. Если говорить о Ferrari, то вы найдете тут такие модели, как 288 GTO, F40, F50, Enzo, а также пару LaFerrari и LaFerrari Aperta.