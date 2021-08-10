Самая большая частная коллекция BMW с очень редкими экземплярами, построенными немецкой компанией

Одним из ярких моментов коллекции Глисона является несколько BMW 3.0 CSL. Это была омологационная серия, подготовленная для чемпионата Европы по кузовным гонкам. Было произведено менее 1300 таких автомобилей. Многие из них шли с завода с пакетом дополнительного облегчения, хотя среди покупателей были в основном те, кто не собирался участвовать на них в гонках. В коллекции также есть чисто трековая модификация 3.0 CSL синего цвета, которая, вероятно, существует в единственном экземпляре.