Самая большая частная коллекция BMW с очень редкими экземплярами, построенными немецкой компанией

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Если вы увлекаетесь маркой BMW, возможно, вы уже знакомы с Питером Глисоном, коллекционером, живущим в Сиэтле. Мужчина собрал множество редких биммеров, в том числе несколько уникальных моделей. В видео, сопровождающем эту статью, вы получите прекрасную экскурсию по коллекции Глисона.
Познакомьтесь с Питером Глисоном — коллекционером, живущим в Сиэтле и собравшим в одном месте множество редких автомобилей марки BMW, среди которых есть действительно уникальные модели.
В коллекции есть практически все, что вы можете себе представить: от гоночного автомобиля Lotus до самых легендарных BMW. Практически все экспонаты находятся в фантастическом состоянии.
В коллекции есть практически все, что вы можете себе представить: от гоночного автомобиля Lotus до самых легендарных BMW. Практически все экспонаты находятся в фантастическом состоянии.
Одним из ярких моментов коллекции Глисона является несколько BMW 3.0 CSL. Это была омологационная серия, подготовленная для чемпионата Европы по кузовным гонкам. Было произведено менее 1300 таких автомобилей. Многие из них шли с завода с пакетом дополнительного облегчения, хотя среди покупателей были в основном те, кто не собирался участвовать на них в гонках. В коллекции также есть чисто трековая модификация 3.0 CSL синего цвета, которая, вероятно, существует в единственном экземпляре.
Самым известным автомобилем в коллекции является BMW M1 Art Car Фрэнка Стеллы. Даже люди, которые не любят автомобили, знают о нём, ведь он был расписан вручную профессиональным художником. На самом деле он не был официально заказан компанией BMW, в отличие от других легендарных автомобилей из серии Art Car. Всё это привлекло к автомобилю дополнительное внимание, и теперь он стал настоящей легендой.
Авторский пост
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