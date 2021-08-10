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Самая большая частная коллекция BMW с очень редкими экземплярами, построенными немецкой компанией

Самая большая частная коллекция BMW с очень редкими экземплярами, построенными немецкой компанией (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   коллекционер   коллекция автомобилей   
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Если вы увлекаетесь маркой BMW, возможно, вы уже знакомы с Питером Глисоном, коллекционером, живущим в Сиэтле. Мужчина собрал множество редких биммеров, в том числе несколько уникальных моделей. В видео, сопровождающем эту статью, вы получите прекрасную экскурсию по коллекции Глисона.

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   коллекционер   коллекция автомобилей   
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