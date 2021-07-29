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Lamborghini Athon — удивительный, но забытый концепт-кар 1980 года

Lamborghini Athon — удивительный, но забытый концепт-кар 1980 года (9 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Lamborghini Athon   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   
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На 58-м автосалоне в Турине, состоявшемся в апреле 1980 года, Bertone представил новый концептуальный автомобиль на базе шасси Lamborghini — несколько необычный выбор, учитывая, что Lamborghini в то время находилась в тяжелом финансовом положении. В пресс-релизе туринской кузовостроительной компании стало ясно, что Bertone хочет поддержать компанию.

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Метки: Lamborghini   Lamborghini Athon   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   
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kaboza 20 минут назад
стиль Бертоне узнаваем, клин...красотень)
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