Lamborghini Athon — удивительный, но забытый концепт-кар 1980 года

Таким образом, Athon был основан на тех же эстетических принципах, что и концепт-кары Bertone, показанные с 1970-х годов, с напряженными поверхностями и геометрическими формами, очерченными четкими краями и линиями. Точно так же Athon исследовал темы, близкие к сердцу Bertone, в обработке стеклянных поверхностей, как составных частей кузова или как проемов.