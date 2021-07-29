Lamborghini Athon — удивительный, но забытый концепт-кар 1980 года

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На 58-м автосалоне в Турине, состоявшемся в апреле 1980 года, Bertone представил новый концептуальный автомобиль на базе шасси Lamborghini — несколько необычный выбор, учитывая, что Lamborghini в то время находилась в тяжелом финансовом положении. В пресс-релизе туринской кузовостроительной компании стало ясно, что Bertone хочет поддержать компанию.
Название Athon, относящееся к египетскому культу солнца, было уместным, поскольку автомобиль представлял собой спайдер, полностью лишенный крыши и предназначенный для использования в хорошую погоду.
Athon был первым концептуальным автомобилем Bertone, созданным под руководством француза Марка Дешама после ухода Марчелло Гандини в конце 1979 года. Некоторые наблюдатели ожидали, что Бертоне будет придерживаться другой школы дизайна, но под руководством Нуччо Бертоне, Дешам, казалось, неуклонно следовал по стопам своего предшественника.
Таким образом, Athon был основан на тех же эстетических принципах, что и концепт-кары Bertone, показанные с 1970-х годов, с напряженными поверхностями и геометрическими формами, очерченными четкими краями и линиями. Точно так же Athon исследовал темы, близкие к сердцу Bertone, в обработке стеклянных поверхностей, как составных частей кузова или как проемов.
С механической точки зрения автомобиль был основан на Silhouette, который сам был близок к Urraco. Трехлитровый восьмицилиндровый двигатель выдавал 260 л.с. при 7500 об / мин, питаемый четырьмя карбюраторами Weber и соединялся с пятиступенчатой механической коробкой передач. Колесная база не изменилась, но общая длина составила менее четырех метров, в основном из-за короткого заднего свеса.
Как отметил итальянский журнал Quattroruote в своем обзоре испытаний за июль 1980 года, без звукоизоляции вождение Athon на любой скорости было великолепным звуковым опытом. Сообщается, что без каких-либо серьезных изменений механики автомобиль сохранил все положительные качества Silhouette с точки зрения устойчивости на дороге и управляемости.
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