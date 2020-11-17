Реплика Lamborghini Countach в ливрее Marlboro из Таиланда

При достаточном желании и изобретательности все возможно. Если вы в это не верите, просто посмотрите на поддельный Lamborghini Countach, принадлежащий тайской знаменитости Beam. Реплика культового суперкара 80-х создана из деталей от Hyundai, Subaru, Nissan и Lexus.
Передняя подвеска «суперкара» позаимствована у неназванного переднеприводного Hyundai. Заднюю часть шасси сконструировали самостоятельно с использованием компонентов ходовой части Nissan Skyline R32. Кроме того, в подвеске применены пневмоэлементы.
В движение реплика приводится восьмицилиндровым двигателем от Lexus объёмом 4,0 литра, который дополнительно снабдили системой наддува. Коробка передач также имеет японское происхождение: её взяли от некоей модели Subaru с двигателем V6. Интерьер для «суперкара», судя по видео, полностью построили самостоятельно, при этом сохранив фирменные вертикально открывающиеся двери.
Как оказалось, особой надёжностью тайская самоделка не отличается. Во время пробной поездки по Бангкоку у псевдо-Countach почти отвалилось правое переднее колесо, и автомобиль пришлось возвращать домой на эвакуаторе. Позже выяснилось, что переломился один из рычагов подвески.
Самодельное купе принадлежит тайскому актёру и певцу, известному под псевдонимом Beam.
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делать реплики машин это как руки-базуки
выглядит похоже, но какое-то извращение и непотребство :)
-А как едет авто? (спрашивают у создателя реплики)
-Ну как... едет как митсбиси галант, на базе которого авто и построено (ответ создателя реплики)