Реплика Lamborghini Countach в ливрее Marlboro из Таиланда

При достаточном желании и изобретательности все возможно. Если вы в это не верите, просто посмотрите на поддельный Lamborghini Countach, принадлежащий тайской знаменитости Beam. Реплика культового суперкара 80-х создана из деталей от Hyundai, Subaru, Nissan и Lexus.

0 Источник: Передняя подвеска «суперкара» позаимствована у неназванного переднеприводного Hyundai. Заднюю часть шасси сконструировали самостоятельно с использованием компонентов ходовой части Nissan Skyline R32. Кроме того, в подвеске применены пневмоэлементы.

0 Источник: В движение реплика приводится восьмицилиндровым двигателем от Lexus объёмом 4,0 литра, который дополнительно снабдили системой наддува. Коробка передач также имеет японское происхождение: её взяли от некоей модели Subaru с двигателем V6. Интерьер для «суперкара», судя по видео, полностью построили самостоятельно, при этом сохранив фирменные вертикально открывающиеся двери.

0 Источник: Как оказалось, особой надёжностью тайская самоделка не отличается. Во время пробной поездки по Бангкоку у псевдо-Countach почти отвалилось правое переднее колесо, и автомобиль пришлось возвращать домой на эвакуаторе. Позже выяснилось, что переломился один из рычагов подвески.