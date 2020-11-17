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Реплика Lamborghini Countach в ливрее Marlboro из Таиланда

Реплика Lamborghini Countach в ливрее Marlboro из Таиланда (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: lamborghini   lamborghini countach   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   самоделка   
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При достаточном желании и изобретательности все возможно. Если вы в это не верите, просто посмотрите на поддельный Lamborghini Countach, принадлежащий тайской знаменитости Beam. Реплика культового суперкара 80-х создана из деталей от Hyundai, Subaru, Nissan и Lexus.

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Метки: lamborghini   lamborghini countach   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   самоделка   
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Владимир Анатолевич 4 часа назад
>>При достаточном желании и изобретательности все возможно.

делать реплики машин это как руки-базуки
выглядит похоже, но какое-то извращение и непотребство :)

-А как едет авто? (спрашивают у создателя реплики)
-Ну как... едет как митсбиси галант, на базе которого авто и построено
(ответ создателя реплики)
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