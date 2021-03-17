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Редкий юбилейный Lamborghini Countach с минимальным пробегом, который может стать вашим

Редкий юбилейный Lamborghini Countach с минимальным пробегом, который может стать вашим (28 фото)

Автор:
17 марта 2021 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: Countach   lamborghini   lamborghini countach   авто   автомир   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
148
28
Lamborghini произвела всего 658 моделей Countach, выпущенных к своему 25-летию, но, что примечательно, это не самая впечатляющая особенность этого экземпляра в цвете Rosso Siviglia: хотите верьте, хотите нет, за 32 года этот автомобиль проехал всего 623 мили (1003 км).
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Метки: Countach   lamborghini   lamborghini countach   авто   автомир   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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Олег

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