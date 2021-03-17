Lamborghini произвела всего 658 моделей Countach, выпущенных к своему 25-летию, но, что примечательно, это не самая впечатляющая особенность этого экземпляра в цвете Rosso Siviglia: хотите верьте, хотите нет, за 32 года этот автомобиль проехал всего 623 мили (1003 км).



0 Источник: Американский автосалон Walt Grace Vintage выставил на продажу очень редкий суперкар Lamborghini Countach из лимитированной серии 25th Anniversary. Она посвящена 25-летию марки Lamborghini, а сама машина выпущена в 1989 году. За 32 года пробег едва перевалил за 1000 километров.

0 Источник: Таких суперкаров собрали 658 штук. С учётом того, что всего Кунташей с 1974 по 1990 год сделали 1983, это треть тиража. Однако принадлежность к ограниченной комплектации повышает ценность купе. За него просят 425 000 долларов (31 миллион рублей).

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0 Источник: Купе красного цвета с дверями-гильотинами и чёрным кожаным салоном выглядит новым. Оно находится в идеальном состоянии и не подвергалось реставрации. Модель оснащена атмосферником V12 объёмом 5,2 литра. В паре с 5-ступенчатой «механикой» 455-сильный мотор обеспечивает заднеприводной машине разгон до сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость достигает 298 км/ч.

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