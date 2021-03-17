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Lamborghini произвела всего 658 моделей Countach, выпущенных к своему 25-летию, но, что примечательно, это не самая впечатляющая особенность этого экземпляра в цвете Rosso Siviglia: хотите верьте, хотите нет, за 32 года этот автомобиль проехал всего 623 мили (1003 км).
Американский автосалон Walt Grace Vintage выставил на продажу очень редкий суперкар Lamborghini Countach из лимитированной серии 25th Anniversary. Она посвящена 25-летию марки Lamborghini, а сама машина выпущена в 1989 году. За 32 года пробег едва перевалил за 1000 километров.
Таких суперкаров собрали 658 штук. С учётом того, что всего Кунташей с 1974 по 1990 год сделали 1983, это треть тиража. Однако принадлежность к ограниченной комплектации повышает ценность купе. За него просят 425 000 долларов (31 миллион рублей).
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Купе красного цвета с дверями-гильотинами и чёрным кожаным салоном выглядит новым. Оно находится в идеальном состоянии и не подвергалось реставрации. Модель оснащена атмосферником V12 объёмом 5,2 литра. В паре с 5-ступенчатой «механикой» 455-сильный мотор обеспечивает заднеприводной машине разгон до сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость достигает 298 км/ч.
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