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7X Design Rayo — единственный Lambo Huracan с индивидуальным дизайном и мощностью 1900 «лошадей»

7X Design Rayo — единственный Lambo Huracan с индивидуальным дизайном и мощностью 1900 «лошадей» (10 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 09:43
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Lamborghini Huracan   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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За последние несколько лет в автомобильном бизнесе произошел всплеск, экзотические автомобили сверхлимитированного выпуска появляются чаще, чем обычно. Компания под названием 7X Design создала уникальный гиперкар на базе Lamborghini Huracan, который может разогнаться до 300 миль в час (482 км/ч).

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Метки: Lamborghini   Lamborghini Huracan   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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3  комментария
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9k
Vacony 2 часа назад
дымит, шумит ... низкая как плинтус -ни одного лежачего не проедет.... где на ней ехать 400 ? на ней в гараж свой не доедешь )) только катать на прицепе и вот так на травку осторожно выкатывать...
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29
mxxl Час назад
Ага, реснички что-то там завихряют под пластиком, давай больше лапши.
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8k
krivsan 2 часа назад
ну на таких если раз,,шься,то прямо в рай попадаешь,простой смертный на жигулях еще Харону заплатить должен
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