7X Design Rayo — единственный Lambo Huracan с индивидуальным дизайном и мощностью 1900 «лошадей»

Дата начала продаж и стоимость гиперкара Rayo пока не сообщаются. Гиперкар создан на базе Lamborghini Huracan, но из-за нового обвеса распознать суперкар непросто. Кузовные панели автомобиля изготовлены из углеродного волокна и выполняют не только декоративную функцию. По сравнению с обычным Huracan коэффициент лобового сопротивления снижен с 0,39 до 0,279. Все кузовные элементы были созданы специалистами Envisage Group, и жёсткость этих компонентов как минимум не уступает жёсткости деталей Lamborghini.