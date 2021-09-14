7X Design Rayo — единственный Lambo Huracan с индивидуальным дизайном и мощностью 1900 «лошадей»

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За последние несколько лет в автомобильном бизнесе произошел всплеск, экзотические автомобили сверхлимитированного выпуска появляются чаще, чем обычно. Компания под названием 7X Design создала уникальный гиперкар на базе Lamborghini Huracan, который может разогнаться до 300 миль в час (482 км/ч).
Дата начала продаж и стоимость гиперкара Rayo пока не сообщаются. Гиперкар создан на базе Lamborghini Huracan, но из-за нового обвеса распознать суперкар непросто. Кузовные панели автомобиля изготовлены из углеродного волокна и выполняют не только декоративную функцию. По сравнению с обычным Huracan коэффициент лобового сопротивления снижен с 0,39 до 0,279. Все кузовные элементы были созданы специалистами Envisage Group, и жёсткость этих компонентов как минимум не уступает жёсткости деталей Lamborghini.
Особенностью модели являются реснички под фарами — похожее решение использовалось на Lamborghini Miura ранних годов выпуска. Реснички на Rayo используются для того, чтобы поднимать воздушный поток над фарами, что препятствует его завихрению.
Над силовой установкой гиперкара работали специалисты Underground Racing. Известно лишь то, что она выдает 1900 л.с. Данный результат сопоставим с топовыми электрокарами, вроде Rimac Nevera и Pininfarina Battista. Создатели утверждают, что максимальная скорость Rayo достигает 300 миль в час (482 километра в час) и больше.
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