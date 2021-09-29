Курский «санитар» и пожилой водитель на новеньком Chery

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Гражданин из Курска по прозвищу «Беляш», возомнивший себя борцом с нарушителями правил дорожного движения, попал в еще одно ДТП.
В этот раз ему попался пожилой водитель на новеньком Chery Tiggo 8 PRO, который не знает знаков «направления движения по полосам».
— Как произошло ДТП? — Да вот так!
Авторский пост
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Я не очень пойму, почему Беляша гоняют. Да, мог притормозить.
Только именно от таких "притормозивших", все, кто едут НОРМАЛЬНО и останавливаются.
Сужу по видосу. То, что я увидел. Черри НАМЕРЕНО ехал прямо, объезжая лохов стоящих по правилам. О каком "уступи дорогу или затормози" может идти речь? Беляш был в своей полосе, а этого Черри там в помине быть не должно...
Теперь про себя в такой ситуации. Да, бить бы не стал, но матом обложил бы идараса. И еще...
Сам попадал в такие ситуации, когда находишься в незнакомых местах (где знаю, езжу как положено). Только я еще на светофоре показываю поворотник, что ошибся полосой, и выжидаю момент, когда меня пропустят, потому что понимают, что я ступил... Да, благодарности всегда стараюсь габаритами сказать.
Вел бы себя Черри без наглости "Я же показал поворотник", возможно, этого и не было бы..
В начале объедут всех нормальных водителей, потом лезть начинают... А как ДТП сразу ныть начинают...
Принято считать, что комплекс родом из детства. Вырастая такие люди получают возможность отомстить за обиды и унижения, которые были получены в детстве, выбирая наиболее знакомый им способ или профессию.
Но Беляш, тоже тот еще кондом. Очевидно же, что мог избежать котакта
на 100% и ударил намеренно. Все для хайпа и подписоты.
"При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства." ПДД 10.1
Если ты внимательно посмотришь видео этого дурня и ему подобных, то увидишь, что они в большинстве случаев делают это намеренно.
А теперь представь, что ты начинаешь перестраиваться, включив поворот, машина в зеркале находится на достаточном расстоянии, а при перестроении, совершенно тихо, не сигналя, не моргая, она въезжает тебе в бочину.
А потом оттуда вылезает тауой обсос с камерой и начинает тебе рассказывать, что он ездит по правилам.
Очень сильно сомневаюсь, что ты его будешь благодарить, после этого.
Что же касается деда, то я сразу писал, что его не оправдываю.
Просто я не меньше осцждаю то дерьмо, которым занимается рег.
Надеюсь, понятно объяснил?
Ты хоть раз на видео этого парня и подобных видел такую ситуацию? я вот не видел! Бьют они действительно тех, кто этого заслуживает! А тех кто случайно ошибся (а такое бывает со всеми), но НЕ НАГЛЕЕТ, показывает поворотник и ждёт, когда пропустят - никто не наказывает!
Так что не надо фантазировать. Дед получил по заслугам и не надо пытаться его вину перекладывать на всех остальных или делить с остальными. Виноват тут только он.
Скорость минимальна, помеха очевидна, действий, предпринятых, к препятствию столкновения-НОЛЬ.
ни добавить, ни прибавить
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
В правилах четко написано, что если можешь избежать столкновения, должен сделать все, чтобы не допустить.
Да и потом, какой вменяемый человек будет курочить свою тачку по собственной воле.
Вот и получается, по правилам, вроде ездит, а по жизни просто ущербный петух.
Пы. сф. Ни разу не оправдываю тауих как дед на Черри, в данном случае речь об этом санитаре
С чего такие выводы?
Ну а автор входит в 1% идиотов, что в пределах пьгрешности
Если все будут друг друга стукать, везде будут глухие пробки.
Если это не понятно, то больше ничем помояь не могу, дальше к психиатру вам, только