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Курский «санитар» и пожилой водитель на новеньком Chery

Курский «санитар» и пожилой водитель на новеньком Chery (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курский санитар   пожилой водитель   санитар   учитель на дороге   
681
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Гражданин из Курска по прозвищу «Беляш», возомнивший себя борцом с нарушителями правил дорожного движения, попал в еще одно ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курский санитар   пожилой водитель   санитар   учитель на дороге   
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2k
Vitamin Полчаса назад
Минусить можно.
Я не очень пойму, почему Беляша гоняют. Да, мог притормозить.
Только именно от таких "притормозивших", все, кто едут НОРМАЛЬНО и останавливаются.
Сужу по видосу. То, что я увидел. Черри НАМЕРЕНО ехал прямо, объезжая лохов стоящих по правилам. О каком "уступи дорогу или затормози" может идти речь? Беляш был в своей полосе, а этого Черри там в помине быть не должно...
Теперь про себя в такой ситуации. Да, бить бы не стал, но матом обложил бы идараса. И еще...
Сам попадал в такие ситуации, когда находишься в незнакомых местах (где знаю, езжу как положено). Только я еще на светофоре показываю поворотник, что ошибся полосой, и выжидаю момент, когда меня пропустят, потому что понимают, что я ступил... Да, благодарности всегда стараюсь габаритами сказать.
Вел бы себя Черри без наглости "Я же показал поворотник", возможно, этого и не было бы..
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2k
ProstoBoBka 10 минут назад
Пожилые подтянулись к молодым! Едет как хочет, куда хочет и когда хочет! И отмазы такие же, "сложно было пропустить", "ты специально это сделал"! Тенденция "классная" включил поворотник и сразу перестраиваться, чуть что "сложно было пропустить"!

В начале объедут всех нормальных водителей, потом лезть начинают... А как ДТП сразу ныть начинают...
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29k
Седой 13 минут назад
Ну чисто по букве закона он прав, чисто по человечески кондом полный, ехали все медленно, избежать можно было столкновения, старый не борзел и похоже заблудился или передумал. Там в этой ситуации человечности не хватает, вежливости на дорогах...
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3k
Serg 16 минут назад
В психологии существует такое понятие как "комплекс провокатора". Провокатор считает себя выше и лучше других, неким шахматистом, а люди это фигурки, которых надо учить, которыми можно играть, иногда очень искусно. Чем лучше у провокатора получается игры с другими людьми, тем больше он чувствует свою значимость. Ведь хорошо сыгранная партия - это победа.

Принято считать, что комплекс родом из детства. Вырастая такие люди получают возможность отомстить за обиды и унижения, которые были получены в детстве, выбирая наиболее знакомый им способ или профессию.
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9k
Lev Asriev 48 минут назад
Нарушивший старикан, конечно давно лишился и мозгов и яиц. Больше всего бесит, когда, при очевидной вине вот так начинают выкручиваться.
Но Беляш, тоже тот еще кондом. Очевидно же, что мог избежать котакта
на 100% и ударил намеренно. Все для хайпа и подписоты.
"При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства." ПДД 10.1
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39k
dima423 49 минут назад
Кто бы там не был прав/виноват по пдд в данной ситуации, рег все равно выглядит на этом видео как конченное говно)
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329
bobobo 52 минуты назад
Я сам не местный. Считаю, что мне простительно задать такой вопрос. Chery включил сигнал на перестроение, но был проигнорирован, хотя у этого Беляша была возможность его пропустить. Можно ли по российским правилам препятствовать перестроению?
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18k
KOSTELLO 56 минут назад
У этого санитара проблемы с головой и куча комплексов, которые он пытается таким образом утешить.
В правилах четко написано, что если можешь избежать столкновения, должен сделать все, чтобы не допустить.
Да и потом, какой вменяемый человек будет курочить свою тачку по собственной воле.
Вот и получается, по правилам, вроде ездит, а по жизни просто ущербный петух.

Пы. сф. Ни разу не оправдываю тауих как дед на Черри, в данном случае речь об этом санитаре
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