«Куда ты ехал, козел!?» — курский "санитар" вновь попал в ДТП

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Небезызвестный дорожный учитель из Курска по имени Сергей Беляев вновь устроил небольшое ДТП. В этот раз ему попалась женщина на кроссовере Toyota RAV4, которая не умеет съежать с "кольца".
Авторский пост
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А Сергей Беляев молодец. Так уродов и нужно воспитывать, если по нормальному не понимают!
Надо бы у этого урода права забрать, всем проще будет.
в данном случае просто тупая овца, которая элементарно не знает ПДД.
ВСЕ, вопрос закрыт.
это не ситуация, когда ты в непонятной ситуации не уверен что сделать. например у меня, выезжая из Бийска, где я был первый раз, оказалось что с левой полосы поворот только налево, а прямо только с правой. я же не попер СУКАПУСТИТЕМЕНЯУРОДЫ, включил правый поворотник и ждал когда меня пропустят. Причем в правой полосе первый проезжающий погудел на меня, хотя я и не лез, второй моргнул и пропустил, ёп ну номера другого региона, чел может не знать особенностей города - пропусти и получишь аварийкой спасибо в ответ.
А эта тупая тварь просто НЕ ЗНАЕТ как ехать правильно, такие детей переезжают с таким же коровьим спокойствием, из за таких я по кольцам в своем городе не езжу, после случая когда за один, ОДИН БЛ**ЯТЬ проезд по кольцу в меня дважды чуть в бочину не въехали подобные, альтернативно одаренные. ска еще и гудели, Я ЕДУ ЧЁ НЕ ВИДИШЬ!!!!
Таких тварей нужно гнобить и права отбирать, потому что они ИЗНАЧАЛЬНО не в курсе по каким принципам движение по дорогам осуществляется и рулят как бог на душу положит.
А если до тебя это не доходит, ну надеюсь что ты с КАСКО ездишь, как я, или прилетит такая зайка, а в последнее время они еще и без ОСАГО катают, и будешь получать по 500 рублей с её пенсии в месяц на размотанный в ноль авто.
Вот она разница- одним надо ехать, другим колотить понты. И у этих других, социально опасных, права надо забирать до того момента, пока мозги не вырастут. Пусть перьями трусят безопасным для окружающих способом.
По дурости проскочил на внутреннюю полосу, а потом круги наворачивал, пока не перестроился на крайнюю правую.
Не облез же, и проблем никому не доставил.
А тут поворотник показала и пошла на таран - расступитесь быдло!
Так что получила вполне заслуженно.
Сразу видно что рег не только тормозил, но и дал газу, ведь другой участник дтп был на 1 машины впереди.
Скажу прямо водитель тойоты не прав, но это не дает право убивать ее.
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не умеет или не хочет уметь? потому что пофиг на такой машине