«Куда ты ехал, козел!?» — курский "санитар" вновь попал в ДТП

Небезызвестный дорожный учитель из Курска по имени Сергей Беляев вновь устроил небольшое ДТП. В этот раз ему попалась женщина на кроссовере Toyota RAV4, которая не умеет съежать с "кольца".

2021-06-07T12:30:16+03:00