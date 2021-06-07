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«Куда ты ехал, козел!?» — курский "санитар" вновь попал в ДТП

«Куда ты ехал, козел!?» — курский "санитар" вновь попал в ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   учитель на дороге   
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Небезызвестный дорожный учитель из Курска по имени Сергей Беляев вновь устроил небольшое ДТП. В этот раз ему попалась женщина на кроссовере Toyota RAV4, которая не умеет съежать с "кольца".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   учитель на дороге   
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57  комментариев
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16k
sanchesS80 4 часа назад
Сколько их уже перебито, а всё так и не научатся съезжать с кругового движения.
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6k
Trenzel2003 9 минут назад
-"Я же женщина-а-а-а!" и думают что им все будут уступать! Ага, щаз-з-з!
А Сергей Беляев молодец. Так уродов и нужно воспитывать, если по нормальному не понимают!
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12k
alexis 16 минут назад
Пересмотрел пару раз, "учитель" собирался на право, но увидев такой подарок- поворачивающую тётю, передумал и поддал газку. В итоге тётя- наглая дура, а "учитель" больной человек. У обоих права забрать и к психиатру.
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3k
Еркен Полчаса назад
Дураков учить надо. Мне уже надоело наблюдать как колонна "водятлов" с крайнего левого ряда съезжает с кольца, а мне их пропускать приходится.
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5k
Дмитрий Горчилин 46 минут назад
Автор редкий мудила, который целенаправленно провоцирует ДТП. Практически у каждого за рулем случались ситуации при которых автомобиль рядом маневрировал неразумно. Ну, притормози, всем проще будет. Но если ты упоротая падла- ты обязательно спровоцируешь ДТП, дабы потешить свое больное эго. Автоподставщики переродились.
Надо бы у этого урода права забрать, всем проще будет.
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9k
Sergey 47 минут назад
Если она не понимает что нарушила ПДД, однозначно забрать водительское удостоверение. Ну она ведь реально не понимает что делает!
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13k
Toxictofa Час назад
Я один раз с кольца съехал только после 3 круга.
По дурости проскочил на внутреннюю полосу, а потом круги наворачивал, пока не перестроился на крайнюю правую.
Не облез же, и проблем никому не доставил.
А тут поворотник показала и пошла на таран - расступитесь быдло!
Так что получила вполне заслуженно.
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7k
Bely 2 часа назад
автор наверняка бы успел оттормозиться, но если бы оттормаживаясь поймал сзади идущий автомобиль, тётка бы так и не узнала правила съезда с круга, а регу всё-равно пришлось разгребать последствия дтп, но уже как бы сам был в роли подставщика
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7k
Алеksей 2 часа назад
Считаю, что надо в обязательном порядке забирать права и отправлять таких на переэкзаменовку. С какого хрена ей ещё правила разжёвывают? когда должен сразу возникнуть вопрос: откуда у этой мамзели права вообще?..
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150
Дмитрий Алеksей 7 минут назад
её лишить прав на 3-6 месяцев и на переэкзаменовку , а гаишников тех кто принимал вождение и на экзамене - уволить!
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30k
Григорий 2 часа назад
По кольцу практически никто не знает как ездить. Я раз в несколько лет перечитываю этот пункт правил :-)
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13k
Объект реальности 2 часа назад
Я часто езжу по кольцу, там съезд с двух полос, соответственно в две полосы, и разметкой нарисовано куда с какой полсы съезжать, и один хрен есть бараны которые со второй полосы режут в правую крайнюю на съезде.
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2k
Denis 2 часа назад
Все потому что, как она сказала: «рассуждайте логически» А на дороге нужно не логикой руководствоваться, а ПДД. Логика и не знание ПДД приводят к результату как на видео
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3k
KL11 2 часа назад
у него машина швеллером по кругу обварена или двутавром, кто знает?
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7k
vit 3 часа назад
От бабы услышал слово "логически" и от смеха дальше смотреть не смог.
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529
Сергей 3 часа назад
Зашел почитать рбсерают рег. А нннет, люди понимают, что пдд надо соблюдать.
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62
Дмитрий 3 часа назад
Круговое движение в нашей стране одно из самых магических мест)) Главный аргумент "показать поворотник"
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9k
Мафусаил 3 часа назад
Ну я же включила поворотник
а мозг? мозг ты включила?
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99
Dima Мафусаил Час назад
ерунда мне мужик в возрасте такой попался, даже объяснять ни чего ему не стал!
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990
Mirza Huseyinov 3 часа назад
В 1 день его со своей санитаркой будут прессовать на гидропрессе, или его вместе со своей тачанкой найдут в озере.
Сразу видно что рег не только тормозил, но и дал газу, ведь другой участник дтп был на 1 машины впереди.
Скажу прямо водитель тойоты не прав, но это не дает право убивать ее.
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32k
Опаньки 4 часа назад
она , по-моему, так и не поняла суть нарушения )))))))))))))))
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97
wr2x2 4 часа назад
"В этот раз ему попалась женщина на кроссовере Toyota RAV4, которая не умеет съежать с "кольца".
---------------
не умеет или не хочет уметь? потому что пофиг на такой машине
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2k
Дмитрий 4 часа назад
Текст конечно у автора....Сам то читал, что написано? Логика какая то в тексте должна быть? Если Беляев, тот которого подрезали, как он мог "вновь устроил небольшое ДТП".
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