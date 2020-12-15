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Авария дня. В Волгограде такси с пассажиром улетело в овраг после ДТП

Авария дня. В Волгограде такси с пассажиром улетело в овраг после ДТП (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пожилой водитель   
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На улице Колосовая в Волгограде 80-летний водитель за рулем ВАЗ-21074 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю такси Volkswagen Polo. После столкновения Volkswagen, в котором кроме таксиста был и пассажир, съехал в овраг.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пожилой водитель   
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5  комментариев
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4k
SSD 3 часа назад
...80-летний водитель за рулем...в больницу с перелом челюсти (с)
Вставную сломал?)))
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14k
sanchesS80 SSD 2 часа назад
У таких дедков зубы иногда бывают не хуже чем у относительно молодых
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15k
nobody® Час назад
В ДТП не пострадал, но потом вон помощник подоспел. А тут и перелом, и сотрясение...
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438
vasily.asd12 2 часа назад
Получил в челюсть за нарушение ПДД.
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14k
Александр 3 часа назад
Дедок, небось, во время Сталинградской битвы, в свои неполные года 3, писал немцам на сапоги, вот и сейчас- "немец не пройдет", подумал дедок и пошел на таран.
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