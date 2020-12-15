На улице Колосовая в Волгограде 80-летний водитель за рулем ВАЗ-21074 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю такси Volkswagen Polo. После столкновения Volkswagen, в котором кроме таксиста был и пассажир, съехал в овраг.
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Пожилого водителя ВАЗ госпитализировали в больницу с перелом челюсти и сотрясением головного мозга. Оказавшиеся в овраге водитель и пассажир такси не пострадали.
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Вставную сломал?)))