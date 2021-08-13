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Киноклише из фильмов про медиков, которые вредят

Киноклише из фильмов про медиков, которые вредят (7 фото)

Автор:
13 августа 2021 17:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больницы   дтп   интересное   кино   медицина   первая помощь   помощь   
2316
7
Не все действия киногероев - это руководство к действию по оказанию первой медицинской помощи.
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Метки: больницы   дтп   интересное   кино   медицина   первая помощь   помощь   
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124k
Аааа 2 часа назад
Есть еще другое киноклише, вернее из других фильмов
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3k
Горожанин Полчаса назад
Видно, что сам этот материал писал делетант, который черпает модные знания из интернета.

Вот классическая в последнее время модная цитата: "Но как только те самые скачущие волны становятся прямой линией, дефибриллятор тут уже не поможет.. "

Пошел этот бред от того, что аппарат называется "дефибриллятор". То есть в переводе означает, что он ликвидирует только фибрилляцию сердца - патологические активное состояние кардио.

И вроде название не предполагает другого. Но это полный бред. Именно что предполагает и для этого он предназначен.

Любой студент-медик на опытах на лягушках знает, что электрический разряд запускает мышцу.

Дефибриллятор именно запускает неактивную мышечную ткань сердца к сокращению, но, в первую очередь, электрическим разрядом дефибриллятор запускает автономную блокированну нервную систему сердца - пучок Гиса.

Так что автора материала можно не читать. Его популярный опус - это популярные медицинские штампы как раз и есть.
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219
Евген Горожанин 17 минут назад
На всякий случай-дИлетант! ))
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Комментарий удален
−2
65k
Варакин Алексей Час назад
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3k
Еркен Час назад
Хуже всего когда после ДТП многие стараются машину с пострадавшими перевернуть, а если у них повреждения внутренних органов.
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3k
Барсук Час назад
Мля, просто шедевр!!!

1. Недавно, в СПб, машина упала в р.Камышовка (ноябрь, вроде...) Девочка бросилась к утопающей машине, и вытащила оттуда водителя (тоже девчонку!) А не надо было, вдруг у неё позвоночник сломан, пускай, нах, тонет...
2. Когда в детстве был порез, делали что угодно (зеленка, марганцовка, подорожник, просто пИсали на ранку), и....НИЧЕГО!!! А тут, гляди ты, все умные стали, инетов начитались, и как давай всё водой промывать (особенно, если её в достатке!)
Правда, тут есть нюанс.... А в воде-то бактерии могут быть, вирусы там всякие... Может нужно воду сначала на анализ отправить, а ужо потом и раны промывать???.... А алкоголем нельзя, опасно это

И ребенка, выпавшего из окна, руками лучше ловить, проще расстелить батут...
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776
max20 2 часа назад
В реальной жизни, медработники орут "вызывайте скорую" и разбегаются. Правильно поставить диагноз может 1 из 5-6, в дозировках препаратов лажают на порядок.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Та ты шо?
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