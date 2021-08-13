Киноклише из фильмов про медиков, которые вредят

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Не все действия киногероев - это руководство к действию по оказанию первой медицинской помощи.
У всех в голове есть, например, клише о том, что если у человека приступ эпилепсии, то ему в рот надо вставить карандаш или ложку. Да, конечно же, многие уже знают, что это не только бессмысленно, но еще и опасно. Но откуда к нам это пришло? Скорее всего из массовой культуры, чаще всего из кино и сериалов. А что еще нам транслируют, чего делать не стоит?
Не давать заснуть/"отключиться"
Ну это видели все: вот он, герой, весь изрешеченный пулями и истекающий кровью, а его друг трясет его и кричит: "Только не отключайся! Слушай меня! Не спи, иначе ты умрешь!"
При серьезных ранениях к смерти приведут ранения, а не потеря сознания. А если человек находится в сознании, то он напрасно тратит силы и испытывает страшную боль.
Не надо трясти и "будить" человека во время серьезной травмы. Он легче перенесет боль и наберется сил до приезда скорой помощи, а если очнется, то у него будут силы рассказать медику о своих болевых ощущениях и где локализовалась боль.
При серьезных ранениях к смерти приведут ранения, а не потеря сознания. А если человек находится в сознании, то он напрасно тратит силы и испытывает страшную боль.
Не надо трясти и "будить" человека во время серьезной травмы. Он легче перенесет боль и наберется сил до приезда скорой помощи, а если очнется, то у него будут силы рассказать медику о своих болевых ощущениях и где локализовалась боль.
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Плеснуть на открытую рану алкоголь
Ох уж эти маскулинные киногерои, которые зашивают себе раны, плеснув на них (и приняв внутрь) виски или водки, да с избытком.
Раны надо промыть чистой водой. Обработка крепкими алкогольными напитками открытых ран чревата повреждениями сосудов и высушивающем кожи, что затянет заживление надолго.
Да, врачи используют для обработки ран 70% спирт (или специальные антисептики). Но в водке-то спирта не выше 40% - 50%. Но! Края раны крепким напитком обработать можно - таким образом можно предотвратить заражение до оказания медицинской помощи, если она уже в пути (ну или вы на пути к ней).
Если нет чистой воды, то лучше не трогать рану вообще и как можно скорее мчаться в больницу.
Конечно. Крайние случаи бывают: безлюдные глухие места, огромное расстояние до больницы и невозможность вызывать помощь. Это самый крайний случай, когда можно использовать алкоголь, причем лучше всего именно чистую водку и это исключительно первая помощь. Потом рану надо обрабатывать по правилам медицины.
Раны надо промыть чистой водой. Обработка крепкими алкогольными напитками открытых ран чревата повреждениями сосудов и высушивающем кожи, что затянет заживление надолго.
Да, врачи используют для обработки ран 70% спирт (или специальные антисептики). Но в водке-то спирта не выше 40% - 50%. Но! Края раны крепким напитком обработать можно - таким образом можно предотвратить заражение до оказания медицинской помощи, если она уже в пути (ну или вы на пути к ней).
Если нет чистой воды, то лучше не трогать рану вообще и как можно скорее мчаться в больницу.
Конечно. Крайние случаи бывают: безлюдные глухие места, огромное расстояние до больницы и невозможность вызывать помощь. Это самый крайний случай, когда можно использовать алкоголь, причем лучше всего именно чистую водку и это исключительно первая помощь. Потом рану надо обрабатывать по правилам медицины.
Удар током = жизнь
Тут страдают больше врачи. Нередки случаи, когда близкие умерших от остановки сердца, обвиняют врачей, что они не применили дефибриллятор, который, как по волшебству, отгонит смерть.
Если началась желудочковая тахикардия, при которой ритм сердца полностью сбит, то сердце из этого состояния не выйдет. Внезапный удар тока на секунду остановит сердце, чтобы перезапустить его в нормальном ритме.
Но как только те самые скачущие волны становятся прямой линией, дефибриллятор тут уже не поможет...
Если началась желудочковая тахикардия, при которой ритм сердца полностью сбит, то сердце из этого состояния не выйдет. Внезапный удар тока на секунду остановит сердце, чтобы перезапустить его в нормальном ритме.
Но как только те самые скачущие волны становятся прямой линией, дефибриллятор тут уже не поможет...
Ложка/линейка/толстый карандаш во рту не даст прикусить язык и задохнуться
Интересно, что было раньше - миф или киноклише?
Но так или иначе: делать этого не надо. Человек не сможет откусить себе язык, так как мышцы в тонусе. Во время приступа только кончик языка можно прикусить, а из-за того что идет обильное слюноотделение, кажется, что крови много.
Если попытаться что-то вставить, с силой разжимая при этом челюсть, то ее можно сломать, а то и вам пальцы откусят. А еще, твердый предмет во рту может просто раскрошить и сломать все зубы.
Человека, во время приступа нужно повернуть на бок и придерживать, чтобы он не захлебнулся. Ну и, конечно же, вызвать скорую помощь. Если приступ закончится до приезда, то дезориентированного и напуганного человека нужно успокоить и рассказать, что с ним произошло (ведь это может быть первый в его жизни приступ).
Но так или иначе: делать этого не надо. Человек не сможет откусить себе язык, так как мышцы в тонусе. Во время приступа только кончик языка можно прикусить, а из-за того что идет обильное слюноотделение, кажется, что крови много.
Если попытаться что-то вставить, с силой разжимая при этом челюсть, то ее можно сломать, а то и вам пальцы откусят. А еще, твердый предмет во рту может просто раскрошить и сломать все зубы.
Человека, во время приступа нужно повернуть на бок и придерживать, чтобы он не захлебнулся. Ну и, конечно же, вызвать скорую помощь. Если приступ закончится до приезда, то дезориентированного и напуганного человека нужно успокоить и рассказать, что с ним произошло (ведь это может быть первый в его жизни приступ).
Как только машина попала в аварию, то герой вытаскивает пассажиров наружу
Опасно просто так тащить человека из авто, ведь у него может быть перелом позвоночника. Но есть особенности.
Если рядом есть те, кто могут помочь, то потерпевших надо доставать всем вместе, по возможности, максимально не беспокоя их. Но если никого нет рядом, то необходимо оценивать ситуацию здраво: есть ли на месте ДТП риск наезда другого транспорта, воспламенится ли машина, можете ли вы увидеть все травмы и точное положение пострадавшего. Если вы оценили ситуацию и поняли, что можете вытащить жертву ДТП, то это нужно сделать и оказывать ту медпомощь, на которую вы способны.
Первое, что надо помнить: вы не можете быть уверены, что позвоночник действительно сломан. Максимальная осторожность, закрыть все раны, которые можете, так как позвоночник вылечить еще возможно, а вот погибшего от кровопотери к жизни уже не вернуть.
Если рядом есть те, кто могут помочь, то потерпевших надо доставать всем вместе, по возможности, максимально не беспокоя их. Но если никого нет рядом, то необходимо оценивать ситуацию здраво: есть ли на месте ДТП риск наезда другого транспорта, воспламенится ли машина, можете ли вы увидеть все травмы и точное положение пострадавшего. Если вы оценили ситуацию и поняли, что можете вытащить жертву ДТП, то это нужно сделать и оказывать ту медпомощь, на которую вы способны.
Первое, что надо помнить: вы не можете быть уверены, что позвоночник действительно сломан. Максимальная осторожность, закрыть все раны, которые можете, так как позвоночник вылечить еще возможно, а вот погибшего от кровопотери к жизни уже не вернуть.
Вообще стоит, конечно, каждому пройти курсы первой помощи, основы медицины и в идеале эти знания надо обновлять каждые три-четыре года.
Никогда не знаешь, когда именно пригодится то, или иное знание.
Есть тут врачи? Расскажите, какие еще кино/сериальные клише вас раздражают и чего, о чем нам рассказывают с экрана, делать не стоит?
Никогда не знаешь, когда именно пригодится то, или иное знание.
Есть тут врачи? Расскажите, какие еще кино/сериальные клише вас раздражают и чего, о чем нам рассказывают с экрана, делать не стоит?
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Метки: больницы дтп интересное кино медицина первая помощь помощь
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Вот классическая в последнее время модная цитата: "Но как только те самые скачущие волны становятся прямой линией, дефибриллятор тут уже не поможет.. "
Пошел этот бред от того, что аппарат называется "дефибриллятор". То есть в переводе означает, что он ликвидирует только фибрилляцию сердца - патологические активное состояние кардио.
И вроде название не предполагает другого. Но это полный бред. Именно что предполагает и для этого он предназначен.
Любой студент-медик на опытах на лягушках знает, что электрический разряд запускает мышцу.
Дефибриллятор именно запускает неактивную мышечную ткань сердца к сокращению, но, в первую очередь, электрическим разрядом дефибриллятор запускает автономную блокированну нервную систему сердца - пучок Гиса.
Так что автора материала можно не читать. Его популярный опус - это популярные медицинские штампы как раз и есть.
1. Недавно, в СПб, машина упала в р.Камышовка (ноябрь, вроде...) Девочка бросилась к утопающей машине, и вытащила оттуда водителя (тоже девчонку!) А не надо было, вдруг у неё позвоночник сломан, пускай, нах, тонет...
2. Когда в детстве был порез, делали что угодно (зеленка, марганцовка, подорожник, просто пИсали на ранку), и....НИЧЕГО!!! А тут, гляди ты, все умные стали, инетов начитались, и как давай всё водой промывать (особенно, если её в достатке!) Правда, тут есть нюанс.... А в воде-то бактерии могут быть, вирусы там всякие... Может нужно воду сначала на анализ отправить, а ужо потом и раны промывать???.... А алкоголем нельзя, опасно это
И ребенка, выпавшего из окна, руками лучше ловить, проще расстелить батут...
Если машина горит или в воде тонет, конечно, нужно вытаскивать.
А если прямой опасности от нахождения в машине нет, то лучше не трогать.
Тем более, если вы не специалист.
"Не навреди!" (С)
"Если вы оценили ситуацию и поняли, что можете вытащить жертву ДТП, то это нужно сделать и оказывать ту медпомощь, на которую вы способны.