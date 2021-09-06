Глупая авария с участием дорожной техники в Петрозаводске

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Девушка за рулем кроссовера Nissan Juke совершала разворот не в самый подходящий момент, когда машинист дорожно-фрезерной машины начал сдавать назад.
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Метки: nissan аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем
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