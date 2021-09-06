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Глупая авария с участием дорожной техники в Петрозаводске

Глупая авария с участием дорожной техники в Петрозаводске (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
663
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Девушка за рулем кроссовера Nissan Juke совершала разворот не в самый подходящий момент, когда машинист дорожно-фрезерной машины начал сдавать назад.

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Метки: nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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8  комментариев
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7k
Фobosgrunt Час назад
Вообще надо было бы огородить зону ремонта дорожникам, хотя бы конусами
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63k
Доктор Джонс Полчаса назад
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36k
Олег Полчаса назад
маневр спецтехники читался. Деваха протупила
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19k
BiZ 36 минут назад
дебилы
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1k
Hallo FreeSpace 50 минут назад
все молодцы )
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32k
Опаньки 2 часа назад
у дорожно-фрезерной машины есть ОСАГО?
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57k
Нанук Паналык 2 часа назад
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Johnny

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