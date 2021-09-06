Начинающий водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Омске

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На улице Багратиона 19-летний водитель ВАЗовской «копейки» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Сообщается, что виновник ДТП получил права 1 сентября. У молодого человека отсутствовал полис обязательного страхования.
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