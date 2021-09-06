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Начинающий водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Омске

Начинающий водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Омске (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Багратиона 19-летний водитель ВАЗовской «копейки» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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27k
lem02 2 часа назад
Классика жанра. Четырехполосная дорога, нерегулируемый переход. Один встал, перекрыл обзор, другой наезжает на пешехода. Как по нотам! Водитель ВАЗа виноват? Однозначно! Девочке от этого легче - вряд ли. Когда же подобные переходы запретят? Сколько еще людей пострадать должно?
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−13
Pokidalos Games Полчаса назад
Такое ощущение что в телефоне тыкался и не заметил знаков и остановившихся машин!
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−13
Pokidalos Games Полчаса назад
Сильно ударил( дай бог здоровья ребенку!
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13k
Объект реальности Полчаса назад
покатался и хватит
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4k
Arts Sitnikov 49 минут назад
В автошколах давно пора знаки пешеходных переходов вбивать в бошку ученикам, как "кирпич"!! 15 лет права, и первого дня перед пешеходниками башкой верчу на 180 градусов + оттормаживаюсь до минимума..
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22k
MrGod 55 минут назад
Всё нормально, пешеход был 100% прав, крутить в этом случае головой не нужно.
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36k
Олег Час назад
шибко резво и нагло для новичка.
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Он похоже дважды сбил ее, второй кажется даже наехал на нее, бедный ребенок.
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4k
livaneth 2 часа назад
Человек ТРИ ДНЯ, как получил права! Конечно, он еще пока нифига не видит и не понимает. Экзаминатор, пожалуй тоже не виноват - за пол часа можно не заметить. Виноват инструктор автошколы, который ОБ ЭТОМ должен был рассказать. Ситуация-то классическая.
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176
svarog19692007 2 часа назад
А этот мурдак что , ни знаков на столбах не видел , ни того что ДВЕ машины остановились ?
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Отобрать права у дебила. Корыто в музей сдать.
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