На севере Москвы с эстакады слетела бетономешалка

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Вечер 3 сентября закончился трагически для 39-летнего водителя бетономешалки.
Грузовик на полном ходу пробил ограждение эстакады и рухнул на Ленинградский проспект.
Грузовик на полном ходу пробил ограждение эстакады и рухнул на Ленинградский проспект.
В Госавтоинспекции уточнили, что с разворотной эстакады упала машина "КАМАЗ-миксер". Водитель двигался в сторону области и не справился с управлением. К счастью, дорога внизу в этот момент была пуста. Автомобилисты, видевшие падение грузовика, успели затормозить.
В соц сетях отмечают, что участок с которого вылетел грузовик, достаточно сложный, а в тот вечер прошел дождь и дорога была скользкой.
В результате аварии водитель получил многочисленные переломы, в том числе перелом позвоночника. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Движение по Ленинградскому проспекту в настоящий момент уже восстановлено.
Прокуратура взяла расследование ДТП под свой контроль.
Прокуратура взяла расследование ДТП под свой контроль.
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Метки: Москва бетономешалка видео дождь дтп
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