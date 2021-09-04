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На севере Москвы с эстакады слетела бетономешалка

На севере Москвы с эстакады слетела бетономешалка (1 фото + 3 видео)

Автор:
04 сентября 2021 09:50
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   бетономешалка   видео   дождь   дтп   
916
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Вечер 3 сентября закончился трагически для 39-летнего водителя бетономешалки.
Грузовик на полном ходу пробил ограждение эстакады и рухнул на Ленинградский проспект.

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Метки: Москва   бетономешалка   видео   дождь   дтп   
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8  комментариев
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2k
LekS Час назад
В последнее время эти миксеры и самосвалы начали летать как угорелые. Всегда их боюсь на дороге.
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5k
Кузнец душ. 6 минут назад
Это из чего сделан бортик на эстакаде что машина его так легко пробила?
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3k
skandere 18 минут назад
Вот к бабке не ходи - за рулем чурбан из кишлака, с правами всех категорий из ближнего зарубежья. Отобрали - поехал, снова нарисовал и обратно. Жуют какую то смесь, чтобы не спать. В такси такая же беда.
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11k
Великий Кормчий 24 минуты назад
На такие авто, включая фуры, нужно ставить ограничитель скорости до 60и кмч и какую то автоматическую систему, которая бы не позволяла им занимать левый ряд.
Задолбали такие летуны
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−53
бублик от фуфайки 39 минут назад
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1k
Р Х 59 минут назад
Да посмотрите, кто ездит за рулём этих миксеров и самосвалов. Сразу всё поймёте.
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