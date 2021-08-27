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Авария дня. Сон за рулем на трассе в Новгородской области

Авария дня. Сон за рулем на трассе в Новгородской области (3 фото + 2 видео)

Автор:
27 августа 2021 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   сон за рулем   уснул за рулем   
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На федеральной трассе М-11 в Окуловском районе 25-летний водитель Volkswagen Polo уснул за рулем и врезался в попутный КамАЗ.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   сон за рулем   уснул за рулем   
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32k
Опаньки 2 часа назад
Повезло, что жив вообще остался
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Matrosskin 38 минут назад
М11 в этом отношении да, опасная. Но там каждые 20 км место для отдыха - ну выйди, разомни булки или поспи 20 минут - быстрее в итоге доедешь ( и вообще доедешь)
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620
Андрей Ы. 41 минуту назад
Современные автомобили заботливые: только задремал, вот тебе и подушка.
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28k
Игорь Час назад
Обязанность пассажира рядом с водителем - развлекать водителя, следить за ним внимательно и если начинает клевать носом и уходить в мир грез заставлять остановиться и поспать. Иначе можно уйти обоим в мир вечной охоты.
Пассажирке 22 года, думать там скорее всего ещё не отросло. Могла и сама спать.
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2k
Voland Час назад
Когда же люди раз и навсегда запомнят: чувствуешь, что спатки за рулем хочется - остановись, млять, и поспи хотя бы полчаса! И не важно, что "да тут 10 км осталось всего".
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620
Андрей Ы. 2 часа назад
М-11 дорога монотонная, уснуть на ней проще простого. На старой М-10 населённые пункты, обгонные полосы, они в тонусе держат.
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