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На федеральной трассе М-11 в Окуловском районе 25-летний водитель Volkswagen Polo уснул за рулем и врезался в попутный КамАЗ.
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22-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Polo в состоянии средней тяжести доставлена в медицинское учреждение.
Водителю Volkswagen медицинская помощь оказана на месте ДТП. Он признался, что уснул за рулем.
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Пассажирке 22 года, думать там скорее всего ещё не отросло. Могла и сама спать.