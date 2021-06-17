В Москве Bentley столкнулся с трамваем

Видимо, девушка за рулем дорогого авто привыкла, что ей все уступают дорогу...
Вчера поздно вечером на Лесной улице в Москве произошло ДТП с участием трамвая и люксового Bentley Bentayga. Автомобиль стоимостью от 14 млн рублей при повороте на перекрестке не пропустил трамвай и тут же был смят многотонным вагоном.
Иномарку протащило несколько метров через пешеходный переход. В аварии никто не пострадал
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Как выяснилось, за рулем люксового автомобиля находилась дочь строительного магната, президента компании "Патеро девелопмент", первого вице-президента Евро-Азиатского еврейского конгресса Теймураза Хихинашвили — Лимор Хихинашвили. А автомобиль был оформлен на ее мать - Жанну Хихинашвили.
Сразу после аварии девушка скрылась от объективов камер, а на месте появился неизвестный мужчина с сумкой, который пытался урегулировать ситуацию.
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С начала года у виновницы аварии накопилось 26 нарушений, 16 из которых за превышение скорости. Но этот случай несоблюдения ПДД обойдется дорого Линор и ее семье. Только за повреждение трамвая Дептранс Москвы выставил счет в полмиллиона рублей.
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тьфу. отправить курицу на пересдачу с прямой трансляцией по в сети и отрытым доступом, чтобы сцуко по настоящему сдавала! а за взятку нах всю семейку на родину с 1 рублем в кармане.
Фигассе.... Он поди ещё и негр-альбинос