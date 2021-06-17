В Москве Bentley столкнулся с трамваем

С начала года у виновницы аварии накопилось 26 нарушений, 16 из которых за превышение скорости. Но этот случай несоблюдения ПДД обойдется дорого Линор и ее семье. Только за повреждение трамвая Дептранс Москвы выставил счет в полмиллиона рублей.