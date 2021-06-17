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В Москве Bentley столкнулся с трамваем

В Москве Bentley столкнулся с трамваем (3 фото + 2 видео)

Автор:
17 июня 2021 12:06
Сообщество : Аварии
Метки: bentley bentayga   Москва   видео   дтп   нарушение пдд   трамвай   
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Видимо, девушка за рулем дорогого авто привыкла, что ей все уступают дорогу...

Источник:

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Метки: bentley bentayga   Москва   видео   дтп   нарушение пдд   трамвай   
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1k
Роман Бумеров 51 минуту назад
Вывезти девушку из аула можно...
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14k
Мария Коненкова 15 минут назад
Вспомнился концерт Задорнова, где он описывает поездку в Тюмень. Местное начальство везет их на собственном "Порше" и говорит: у меня еще один такой есть, но я его об осину ударил. "Это такое типично российское: Порш ударил об осину!" - говорил М. Н. А здесь - Бентли столкнулся с трамваем, тоже неплохо!
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9k
Атеист 16 минут назад
опять нерусня.. вот что не люкс тачка, то какой-нибудь.. швили.
тьфу. отправить курицу на пересдачу с прямой трансляцией по в сети и отрытым доступом, чтобы сцуко по настоящему сдавала! а за взятку нах всю семейку на родину с 1 рублем в кармане.
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22k
Батончик с маком 24 минуты назад
"первого вице-президента Евро-Азиатского еврейского конгресса Теймураза Хихинашвили"
Фигассе.... Он поди ещё и негр-альбинос
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34k
kalinser Полчаса назад
Безнаказанность порождает вседозволенность.
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5k
Максус Полчаса назад
какое то ведро за 14 лямов,не уступило трамваю за 100 лямов) А он реально стоит около сотки.
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694
Оксид Бетона Полчаса назад
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752
Александр 37 минут назад
"На Бентли нельзя заработать, на Бентли можно только украсть". Эта поговорка в полной мере применима ко всем российским нуворишам. Ни у одного из них за душой нет ни одного заработанного рубля. Всё, чем они владеют, украдено у страны и народа...
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20k
Мерзавец... 38 минут назад
Сука, опять чурка. Реально москвабад!
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2k
Ivan 46 минут назад
В Москве 16 штрафов за скорость? У нас-цифровой концлагерь и камеры на каждом шагу. Она-образцовый водитель! У меня в неделю штрафов 5 выходит. Хотя я не гоняю особо.
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4k
Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
Папа купит новый Бентли или трамвай
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27k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Пол миллиона...
По миру пойдут ребята
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