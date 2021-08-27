878
2
2
В Шахтах водитель «Приоры» влетел в бетонные блоки на автобусной остановке. К счастью, в этот момент там не было людей.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Машину отбросило на полосу встречного движения, после чего она врезалась в бетонное ограждение остановочного павильона на улице Станционной.
По словам очевидцев, водитель получил травмы в ДТП и остался без уха.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Уфе мотоциклист влетел в кроссовер
- Авария дня. У легкового автомобиля срезало крышу в результате ДТП под Ростовом
- Авария дня. Супруги-байкеры разбились в Подмосковье
- Авария дня. В Петербурге водитель минивэна проехал на "красный" и сбил группу пешеходов
- Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп пь
24
Понравилось24
Новости партнёров