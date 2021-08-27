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Авария дня. В Ростовской области водитель влетел в автобусную остановку и лишился уха

Авария дня. В Ростовской области водитель влетел в автобусную остановку и лишился уха (2 фото + 2 видео)

Автор:
27 августа 2021 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пь   
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В Шахтах водитель «Приоры» влетел в бетонные блоки на автобусной остановке. К счастью, в этот момент там не было людей.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пь   
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6  комментариев
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14k
Сергей 2 часа назад
Нууу судя по наличию бетонных заграждений у остановок, там таких летунов чуть больше, чем дофиха.
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20k
Matrosskin Полчаса назад
У нормального человека сотрясение было бы, а у этого только верёвочка в черепе лопнула, которая уши держала (вот одно и отвалилось)
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25
Руслан Час назад
Голове без мозгов, уши не нужны, даже для красоты.
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10k
Александр Час назад
Явно алконафт, если говорит что не он был за рулём. На кол таких водятлов надо сажать. С бетонным ограждением остановки это хорошо придумали.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Теперь его будут называть Пьер Кириллович
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2k
DNK 2 часа назад
Ухо - не йух - как-нибудь проживет.
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