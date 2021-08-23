FISHKINET
Сообщество Аварии 4709 постов • 470 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Подбили «Жигулёнка»: на трассе в Сочи гонщики устроили ДТП

Подбили «Жигулёнка»: на трассе в Сочи гонщики устроили ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   
567
1
1
В Адлерском районе на Ново-Краснополянском шоссе водитель кроссовера «БМВ» при перестроении на большой скорости задел автомобиль «Жигули». Тот, в свою очередь, от удара изменил траекторию движения и ударил «Мерседес».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
КОСТЯН 2 часа назад
ехал никого не трогал и тут появились два Lондона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Инквизитор РФ 47 секунд назад
Два гомосека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михалыч 12 минут назад
Там много макак, особенно на армянских и абхазских номерах. Когда их начнут прессовать? За те фокусы, которые они творят, надо машину конфисковывать и иди пешком себе в горы, баран!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
смт Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 39 минут назад
Два дебила - это сила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 2 часа назад
ШумахЕры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина В Иркутской области удирая от полиции, водитель устроил ДТП и погиб В Иркутской области удирая от полиции, водитель устроил ДТП и погиб Авария дня. В Уфе мотоциклист влетел в кроссовер Авария дня. В Уфе мотоциклист влетел в кроссовер Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистами в Петербурге Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистами в Петербурге
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1793040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
2
25
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
Советский электроприбор, который удивил китайцев
1
65
Советский электроприбор, который удивил китайцев
﻿
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#Россия#картинки#страна#познавательно#жизнь#дтп#прикольные
#факты#история#прикол#фотографии#ynews#животные#война#фильм#забавно#актеры
#интересно#люди#кино#интересное#в мире#позитив#Разное#автомобили#автомир#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться