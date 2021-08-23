Подбили «Жигулёнка»: на трассе в Сочи гонщики устроили ДТП

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В Адлерском районе на Ново-Краснополянском шоссе водитель кроссовера «БМВ» при перестроении на большой скорости задел автомобиль «Жигули». Тот, в свою очередь, от удара изменил траекторию движения и ударил «Мерседес».
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