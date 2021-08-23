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На Алексеевском шоссе в Уфе 28-летний мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Tiguan. Байкер скончался на месте ДТП.
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Это совершенно безразлично. Что с людьми в автомобиле? Надеюсь обошлись без серьёзных травм?
120 через перекресток на сибихе - это, сука, надо умудриться...
Хотя хули, без прав... по ходу и не учился - чистый ракетчик взлет без пасадки.