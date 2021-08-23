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Авария дня. В Уфе мотоциклист влетел в кроссовер

Авария дня. В Уфе мотоциклист влетел в кроссовер (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На Алексеевском шоссе в Уфе 28-летний мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Tiguan. Байкер скончался на месте ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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13  комментариев
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4k
Петр 2 часа назад
Мотоциклист конечно летчик еще тот, но его было хорошо видно.
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10k
ЕвгенийДончак 21 минуту назад
> "Байкер скончался на месте ДТП." (С)

Это совершенно безразлично. Что с людьми в автомобиле? Надеюсь обошлись без серьёзных травм?
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1k
Василий Полчаса назад
Он хоть донором был?
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28k
Fat Lynx 44 минуты назад
Сука... Просто вырвал к ху-я-м вымпел Дарвина!
120 через перекресток на сибихе - это, сука, надо умудриться...
Хотя хули, без прав... по ходу и не учился - чистый ракетчик взлет без пасадки.
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20k
sportage030 47 минут назад
Ска, как жалко. Хороший был Тигуан.
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3k
Виктор Штурмаревич 57 минут назад
Авария дня. В Уфе мотоциклист влетел в кроссоверПосмотреть
Авария дня. В Уфе мотоциклист влетел в кроссовер
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Байкеры под конец сезона решили "план" по жмурам выполнить?
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5k
Sanar 2 часа назад
И снова ослоциклист, когда же там уже наступят холода.
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