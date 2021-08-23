1436
3
1
На Октябрьской набережной в Петербурге водитель автомиксера КамАЗ при развороте через двойную сплошную совершил столкновение с двумя мотоциклистами.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Один из мотоциклистов погиб на месте происшествия, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии.
За рулем автомиксера находился 26-летний Ислам Джамалудинов, приезжий из Дагестана.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Кемерове таксист устроил смертельное ДТП
- Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой
- Авария дня. Двое молодых людей погибли на скорости 155 км/ч
- Авария дня. В Новосибирске мотоциклист упал прямо под колеса тягача
- Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста
35
Понравилось35
Новости партнёров
ВНимание, вопрос! Опять хрусты не виноваты и нужно вертеть головой в поисках их как блох?
Религия не позволяет соблюдать скоростной режим?
Если бы все соблюдали ПДД, камазист не сел бы, а мотики дальше ехали. Осознание что надо соблюдать ПДД придет к камазисту и второму гонщику на мотике, одному гонщику на мотике оно уже не придет...
Водитель бетономешалки, конечно же, грубо нарушил правила. Но и мотоциклисты неслись по набережной с серьезным превышением скорости, потому и затормозить не успели.
Когда был студентом, то думал, что обязательно куплю себе спортивный мот и стану беспечным бесом - королем дороги, но поумнел быстрее, чем у меня появились лишние деньги на мот и время отучиться на права. У меня есть семья, родители и я им нужен живим и не в инвалидном кресле.
Кто-то скажет, что можно и безопасно ездить на мотоцикле, но как по мне соблазн полетать слишком высок. Что-то я очень редко вижу адекватных мотоциклистов на дорогах как в черте города, так и на трассах. Зачем лишний раз себя искушать?
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В пьяном виде :6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.