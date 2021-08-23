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Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистами в Петербурге

Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистами в Петербурге (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На Октябрьской набережной в Петербурге водитель автомиксера КамАЗ при развороте через двойную сплошную совершил столкновение с двумя мотоциклистами.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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26  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Если обратить внимание на регистратор, то там скорость 90 км в час, а его достаточно легко обходят сообразительные ребята о двух колесах. Грузовик по факту уже завершает маневр и избежать столкновения невозможно, да и не видит он уже их.
ВНимание, вопрос! Опять хрусты не виноваты и нужно вертеть головой в поисках их как блох?
Религия не позволяет соблюдать скоростной режим?
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1k
АлексЮстасу 57 секунд назад
Живу на первом этаже, окна в ночь открыты, уже заканчивается первая серия сна...Как вдруг - звук пролетающего снаряда (иногда пара) со скоростью 120-160 на мигающие по перекресткам желтые сигналы светофора. Сколько вам осталось нас пугать?
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2k
ProstoBoBka 12 минут назад
Один дурак разворачивается, где ему "удобно" привык в рулем вертеть... На регистраторе авто 86 км/ч, а мотики едут под 110 если не больше. Но Камаз крепче оказался.

Если бы все соблюдали ПДД, камазист не сел бы, а мотики дальше ехали. Осознание что надо соблюдать ПДД придет к камазисту и второму гонщику на мотике, одному гонщику на мотике оно уже не придет...
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162
Квантовый_Слесарь_82 12 минут назад
Объяснять что-то хрусту бесполезно. Всё ровно каждый год новые катаются.
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37k
Вепс 14 минут назад
Он разворачивался не через двойную сплошную, а через разделительную полосу.

Водитель бетономешалки, конечно же, грубо нарушил правила. Но и мотоциклисты неслись по набережной с серьезным превышением скорости, потому и затормозить не успели.
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619
Werewolf_LT 43 минуты назад
Почему у меня всегда чёрный квадрат на месте видео из VK? Ютуб кажет. После технических работ на фишках случилось.
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4k
Roman 2 часа назад
Терпеть не могу ездить в сумерки. Внизу темно, небо наоборот светлое, а освещение ещё не включили.
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770
Довер Иванович 2 часа назад
Конечно это горе для любой семьи, но ведь они сами выбирают себе такой путь "хруста".
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Про нарушение миксера - понятно. Но неужели мотоциклисты так и не поняли до сих пор, что двигаясь с такой скоростью, да ещё и ночью, они становятся потенциальными трупами или инвалидами. Определить скорость приближения одиночного источника света мотоцикла в разы труднее, чем парного у автомобиля. Это законы перспективы. Приближение автомобиля в темноте глаз фиксирует по увеличению расстояния между фарами, а приближение мотоцикла лишь по увеличению светового пятна фары. Впрочем, без толку клавиши давить - "ветер в харю..." и уже где-то навстречу своей смерти летит очередной джигит на двухколёсном резвом мустанге.
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5k
Sanar 2 часа назад
Кучно пошли, ну хорошо что люди не пострадали и приезжий из Дагестана скоро увидит родных в Дагестане.
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13k
Александр 2 часа назад
Выезжал КАМАЗ со стройки, а тут "Биба и Боба"... Не договорились заранее, кто будет выезжать, а кто рассекать... Победил КАМАЗ...
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2k
satra 2 часа назад
Второй-то зачем влево ушел. Остался бы справа скорее всего избежал бы столкновения.
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405
Сергей Сергеев satra 2 часа назад
А ехал бы 70, то легко оттормозился.
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