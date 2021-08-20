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Куда смотрели родители? В Омске водитель «Лады» сбил ребёнка

Куда смотрели родители? В Омске водитель «Лады» сбил ребёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 13:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В Омске на дороге у торгового центра сбили 5-летнего мальчика. 43-летний мужчина за рулем "Приоры", не успел затормозить в тот момент, когда на дороге неожиданно появился ребенок.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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6  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Так видно вывеску, около которой ребенок развлекается.
Вероятно, что родители заседают и дегустируют, забив на своего ребенка. Пока не будет ответственности (не на бумаге, а на деле), будет происходить подобное. Не первый раз же.
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10k
ЕвгенийДончак 9 минут назад
Зато теперь должно прийти понимание того что на дороге играть нельзя.

P.S.: Искренне жалко водителя автомобиля.
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3k
Дмитрий 19 минут назад
Современная версия: Выезжающий с перекрёстка водитель, торопившийся по своим делам, ни как не знал, что Аннушке уже не только купили скейт, но она уже переехала на нём через проезжую часть в одном направлении, в то время, как её родители беспечно были заняты своими делами и что дела его ни как сегодня не состоятся.
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10k
Александр 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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WadDad Час назад
А ещё раз скажу, не хрен так гнать не по улицам. Чем уже дорога, тем меньше скорость.
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