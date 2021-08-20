Куда смотрели родители? В Омске водитель «Лады» сбил ребёнка

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В Омске на дороге у торгового центра сбили 5-летнего мальчика. 43-летний мужчина за рулем "Приоры", не успел затормозить в тот момент, когда на дороге неожиданно появился ребенок.
После осмотра в больнице мальчика отпустили домой. В момент происшествия ребенок находился на улице без присмотра взрослых.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили
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Вероятно, что родители заседают и дегустируют, забив на своего ребенка. Пока не будет ответственности (не на бумаге, а на деле), будет происходить подобное. Не первый раз же.
P.S.: Искренне жалко водителя автомобиля.