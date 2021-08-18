Вот пОршивец: водитель спортивного автомобиля устроил ДТП в Москве

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На Варшавском шоссе водитель Porsche хотел красиво в заносе проехать перекресток, но, как обычно это бывает, переоценил свои способности и повредил два чужих автомобиля.
Авторский пост
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