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Вот пОршивец: водитель спортивного автомобиля устроил ДТП в Москве

Вот пОршивец: водитель спортивного автомобиля устроил ДТП в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2021 13:44
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лихач   
2547
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На Варшавском шоссе водитель Porsche хотел красиво в заносе проехать перекресток, но, как обычно это бывает, переоценил свои способности и повредил два чужих автомобиля.

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Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лихач   
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16  комментариев
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10k
Кыся 3 часа назад
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−77
Сэм Кузьмин 6 минут назад
дебил - это судьба
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1k
Pioner76 8 минут назад
Интересно, а фамилия водителя заканчивается ни на -швили, -идзе, -аян, -едов, -мбеков и т.д.?
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36k
Олег 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Maxim 43 минуты назад
столько проблем на ровном месте.
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29k
a.fey Час назад
"Да. Это от души." (С)
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426
povelitel3d 2 часа назад
Такой экспромт надо наказывать 5-летним лишением прав, можно больше, чтобы подумать хорошо.
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1k
Друг 2 часа назад
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7k
Doctor_Lector 2 часа назад
Ну как бы, не 2 машины пострадало, а пять, если по видео судить.. Опять дегенерат малолетний? Тачку папа купил, а права в бардачке нашел?
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15k
Serg2001 3 часа назад
Вполне вероятно, что просто тупо не справился с мощей под капотом. Ведь, как правило, одновременно с правами и машиной папа не может купить своему чаду мозги и навык вождения спорткаров.
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28k
Воронихин А.Н. 3 часа назад
пАршивец.
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248
Fisher1979 3 часа назад
Права я бы у него отобрал.
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7k
кот базилий 3 часа назад
Опять щенок сопливый на подаренной вором папой машине.
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781
Glassy 3 часа назад
А где там спортивная машина?
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