Автомобиль виновника аварии оказался перевернутым на крышу, водитель не получил серьезных травм. Установлено, что он не был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция Загреба пока не знает, что привело к аварии, вероятно, он потерял управление на скользких трамвайных путях.