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В столице Хорватии пожилой 67-летний водитель за рулем кроссовера Audi на большой скорости не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей, чудом не задев пешеходов на тротуаре.
Автомобиль виновника аварии оказался перевернутым на крышу, водитель не получил серьезных травм. Установлено, что он не был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция Загреба пока не знает, что привело к аварии, вероятно, он потерял управление на скользких трамвайных путях.
- Водитель получит штраф в размере тысячи кун (12 тыс. рублей) за причинение дорожно-транспортного происшествия. Если мы сможем определить скорость, то штраф будет больше. Чем выше скорость, тем выше штраф, - сообщил начальник службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел.
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