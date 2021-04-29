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Пожилой «гонщик» на Audi из Хорватии устроил массовое ДТП: пешеходы чудом не пострадали

Пожилой «гонщик» на Audi из Хорватии устроил массовое ДТП: пешеходы чудом не пострадали (8 фото + 3 видео)

Автор:
29 апреля 2021 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: audi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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В столице Хорватии пожилой 67-летний водитель за рулем кроссовера Audi на большой скорости не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей, чудом не задев пешеходов на тротуаре.

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Метки: audi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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5  комментариев
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21k
Inter 2 часа назад
"Полиция Загреба пока не знает, что привело к аварии, вероятно, он потерял управление на скользких трамвайных путях." а то что он летел за 100-ку,тоже из-за трамвайных путей?
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844
Александр 3 минуты назад
Вот понаделают быстрых, мощных автомобилей, а потом человек в него садится и попадает в аварию и гробит еще кого-то. Надо ввести санкции против производителей быстрых автомобилей. Они виноваты в создании опасности на дорогах. (логика просвящеНАГА западнаха мира)
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1k
Владимир 42 минуты назад
Установлено, что он не был в состоянии алкогольного опьянения. Вывод: просто старый мудак.
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13k
Объект реальности 52 минуты назад
пути тут не главное.
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2k
Дмитрий Час назад
Это был Боширов или Петров, сейчас посла нашего вызывать будут
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