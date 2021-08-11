Скольжение мотоциклиста по мокрому асфальту

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В Барнауле мотоциклист упал с мотоцикла и зацепил две машины. Очевидцы сообщают, что байкер затормозил, чтобы не столкнуться с легковушкой, которая выезжала со двора. Никто не пострадал.
Два ракурса момента ДТП
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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Как всегда, ехал не спеша, соблюдая скоростной режим на мокрой дороге..., и даже скорость была небольшая, судя по улетевшему моцику метров на трицать...
И легковушки выезжающей было не видно, она же перед носом выскочила, проказница, и летела как самолёт..
Имхо, вторую тачку жалко, пострадала ни за что..
Зы. Может хоть на сколько то дней в Барнауле поспокойнее станет, пока он свой моцик чинить будет..