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Скольжение мотоциклиста по мокрому асфальту

Скольжение мотоциклиста по мокрому асфальту (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 13:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Барнауле мотоциклист упал с мотоцикла и зацепил две машины. Очевидцы сообщают, что байкер затормозил, чтобы не столкнуться с легковушкой, которая выезжала со двора. Никто не пострадал.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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9  комментариев
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2k
Vitamin 2 часа назад
Бедный байкер....
Как всегда, ехал не спеша, соблюдая скоростной режим на мокрой дороге..., и даже скорость была небольшая, судя по улетевшему моцику метров на трицать...
И легковушки выезжающей было не видно, она же перед носом выскочила, проказница, и летела как самолёт..
Имхо, вторую тачку жалко, пострадала ни за что..
Зы. Может хоть на сколько то дней в Барнауле поспокойнее станет, пока он свой моцик чинить будет..
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10k
Голос Вселенной Минуту назад
Аквапланирование вроде бы... лужа..
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12k
banzai7 43 минуты назад
Слабоумие и отвага?
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Лужа не смотрела в зеркала и подрезала - инфа 110%!!!
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Проскакун на желтый. Успел.
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2k
deLaKvinto 2 часа назад
Очередной член секты Свидетелей Класть мото или Торможения Жопой.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Если не умеешь тормозить передним колесом - будешь тормозить своей жопой.
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56k
pynh 2 часа назад
Угу, угу, затормозил чтобы не столкнуться. Перед этим пролетев по лужам. Пусть не звездит - сам навернулся =)
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14k
Габит Калыков 2 часа назад
ПО мокрой дороге и на такой скорости!...
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