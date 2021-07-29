В Зеленограде безбилетники подрались с кондукторами: эпичное сражение попало на видео

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Похоже, любители проезда без билета на общественном транспорте никогда не переведутся. Среди них есть и агрессивные. Только попробуй указать на их неправоту - рискуешь отведать тумаков.
Пассажиры в Зеленограде решили сэкономить на проезде и прокатиться "зайцами", а когда их вычислили и вывели из транспорта, затеяли драку.
В ходе конфликта проверяющие на собственной шкуре отведали, что такое гнев безбилетника! Те не стеснялись и "отоварили" кондукторов кулаками, пинками, а кто-то и вовсе распылил баллончик перцовки.
Сцена потасовки попала на видео.
Сцена потасовки попала на видео.
Интересно, но среди подписчиков паблика "ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК", обсуждавших это видео, нашлось немало тех, кто позлорадствовал над контролерами, которым досталось от "зайцев". Классовая ненависть угнетенных проснулась?
Как бы то ни было, информации о пострадавших в битве "зайцев" и проверяющих нет. Видимо, все живы и частично здоровы.
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Метки: безбилетники видео драка зеленоград скандал транспорт
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Что за мода такая тупорылая, пихать слова, значение которых ну вовсе не к месту
Вот, к примеру, некоторые из них:
Бабайка
Сейчас это слово известно лишь в контексте страшилки для детей. Некое существо, которое живет под кроватью и щекочет за пятки, если кому-то приспичило встать посреди ночи. А когда-то так называли еще и весло из целого бревна. С помощью бабайки управляли лодкой, плотом или баркой.
Брань
Устаревшее значение слова всем хорошо знакомо - "битва, сражение" ("поле брани" часто встречается в литературе). Однако со временем оно было переосмыслено и стало олицетворять ругань. Именно в этом смысле мы его сейчас и употребляем.
Кузов
Когда-то так называли берестяное или просто плетеное лукошко, в которое собирали грибы и ягоды. В наше время осталось только второе значение слова - крытая часть автомобиля или другого транспортного средства.
Орать
Раньше этот глагол был синонимом слова "пахать": землю перед посевами вспахивали оралом. А сейчас в таком значении его вряд ли кто-то произносит. Мы говорим "орёт", подразумевая, что кто-то громко кричит.
Убраться
В этом слове и сейчас несколько значений. Одно вполне мирное - "наводить порядок и чистоту где-либо", второе грубоватое, жаргонное - "куда-то уйти". Но есть у него и устаревший смысл - "нарядиться, надеть праздничный наряд".
Ширинка
Признаюсь, раннее значение этого слова меня несколько удивило - в литературе я его как-то не встречала. А вот же: ширинкой когда-то называли короткое полотно, отрез ткани, полотенце или платок. Сейчас мы это слово относим только к детали брюк.
Вертеп
В старину слово "вертеп" обозначало пещеру, подземелье. В наше время у слова есть два смысла. Первый - притон, место сбора преступных личностей. Второй - ящик с марионетками для проведения уличных спектаклей на библейские сюжеты, кукольный театр.
Живот
Об изменении значения этого слова, полагаю, знают многие. Когда-то "живот" символизировал "жизнь" (сражаться "не щадя живота своего"). Сейчас остался один смысл - часть тела, которую мы тоже не щадим, особенно после 18.00))
Удел
Из истории мы знаем, что на Руси "уделом" называли часть княжества, земли, находящуюся под управлением феодала. Но этот контекст сейчас не используется, и удел теперь - синоним "участи", "судьбы".
Ожерелье
Что вы представляете при слове "ожерелье"? Наверно, красивое украшение из жемчуга, золота и драгоценных камней, нежно обвивающее шею? А когда-то этим словом называли стоячий воротник рубахи или зипуна и даже меховой воротник шубы.
Полость
Словом "полость" обычно называют какое-то полое пространство в природе или организме. А вот в устаревшем значении оно обозначало покрывало, закрывающее ноги седока в санях.