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В Зеленограде безбилетники подрались с кондукторами: эпичное сражение попало на видео

В Зеленограде безбилетники подрались с кондукторами: эпичное сражение попало на видео (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 08:00
Метки: безбилетники   видео   драка   зеленоград   скандал   транспорт   
2165
5
1
Похоже, любители проезда без билета на общественном транспорте никогда не переведутся. Среди них есть и агрессивные. Только попробуй указать на их неправоту - рискуешь отведать тумаков.

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Метки: безбилетники   видео   драка   зеленоград   скандал   транспорт   
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25  комментариев
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Всегда находятся пи..рки которые стоят и подпе...вают, защищая безбилетников. Чаще всего это хитрожепые люди, одеты хорошо, с дорогими акцессуарами, деньги на пивко есть, а на билет нет...у "диких диких обезьян" получили бы дубинкой по всем мягким местам и было бы просто прекрасно))) а тут, кондукторы плохие!))) Ну уберите кондукторов и будете ездить в обоссаном обосранном, засратом сарае и возмущаться на государство))). Каждый делает свою работу. Просто должен наряд дежурить, но когда они нужны их хрен сыщешь, а если и появяться то какие то вафлежуи в форме, ни скрутить ни заломать не в силах.
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13k
Minos 16 минут назад
Быдло в клетку - пущай бесплатно в автозаках покатаются. Оператора-комментатора - туда же.
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38k
dima423 22 минуты назад
ну тут явная уголовка) И я согласен что надо ужесточать наказания за безбилетный проезд, штраф 1000 это ниочем...минимум 10 тыс нужно, а за повторное 15 суток)
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317
Андрей Ы. Полчаса назад
Ну железке аппетиты в части, касающейся тарифов, тоже не мешало бы поумерить. Раньше часть прибыли, полученной от грузовых перевозок, направлялось на финансирование убыточных пригородных. Сейчас всё переложили на плечи пассажиров и местных бюджетов. А ведь железная дорога - социальный вид транспорта. Даже в лютые 90-е билет на поезд стоил сущие копейки и был доступен всем.
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692
h22a 38 минут назад
закон электрички - не хочешь платить? БЕГИ!
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692
h22a 40 минут назад
цена проезда соответствует качеству предоставленной услуги????
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848
Александр 44 минуты назад
И что стоимость билетика соответствует уголовной ответственности, которую они себе обеспечили????
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10k
Сергей 51 минуту назад
Я никогда не мог понять безбилетников в электричках: ты взрослый человек, ты, [мат], настолько бесполезен и туп, что не способен заработать себе на билетик?
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10k
gnyS i 53 минуты назад
Парень с перцем попал на хулиганку и это как минимум, зависит от того что было в баллоне и какие повреждения получили сотрудники РЖД. По лежащему ничего не понятно, но там то же разберутся, на станции камеры скорее всего есть.
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7k
Natrogrii Час назад
Ни к чему не призываю, но во времена Адольфа, выводили из транспорта и расстреливали, до народа так быстрее доходило.
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−207
Dmitry Dmitry Час назад
быдло африканское. Возможно ли такое в США? не думаю
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Больше всех тому,что страна,транспорт,власть,дороги и дураки плохие,возмущаются хитрожопые,не то что налогов-на билет жлобствующие потратить.
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216
trancer001 2 часа назад
Это не зайцы, это какие то крысеныши
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63k
Viktor 2 часа назад
У нас это дело быстро пресекли - вместе с контролёрами дежурит полиция, с ними не повоюешь!
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Уе.бок ещё и комментирует. Самая поганая порода выбл.ядков - эта мразь никогда в конфликт не вмешается, он только может втихаря видосик снимать и шипеть на людей которые делают свою работу.
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6k
кот базилий 2 часа назад
Сажать надо этих зайцев
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3k
Арт 2 часа назад
Эх, Бодрова на таких не хватает)
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
И опять ЭПИЧНОЕ.
Что за мода такая тупорылая, пихать слова, значение которых ну вовсе не к месту
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