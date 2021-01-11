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"Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором

"Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   Россия   видео   кондуктор   проездной   транспорт   школьники   
1158
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Возмущенная произволом женщина отправилась в автопарк Новосибирска, нашла обидчицу своей дочери и устроила скандал. Однако кондуктор посчитала себя правой и затеяла потасовку.

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Метки: Новосибирск   Россия   видео   кондуктор   проездной   транспорт   школьники   
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13  комментариев
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383
Дмитрий Час назад
А мать то чем думала, когда ребёнка без денег отправила на общественном транспорте? Дура ненормальная..
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−42
RUSOFOB99lvl Полчаса назад
Сраная рашка в действии
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20k
Батончик с маком RUSOFOB99lvl 21 минуту назад
вообще-то про новосиб новость, му.дила ты кастрюлеголовая. ты хоть знаешь что Рашка в Сербии находится?
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13k
Ligov Полчаса назад
Воевать с детьми самое последнее дело...
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9k
gnyS i Ligov 13 минут назад
– последнее дело,
Когда больше нечего пить,
Hо автобус идет, бутыль опустела,
И тянет поговорить.
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2k
Ям Полчаса назад
у нас одно время были бесплатные автобусы до гипермаркета. сопляки от безделья на них катались. запрыгивали расталкивая старушек и инвалидов. из-за таких выбл.ядков теперь автобусы убрали. засрали транспорт за месяц - рисунки маркером, говнище, объедки...
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2k
Станислав Полчаса назад
А кондуктор конечно мразь. Однозначно. Высадить ребёнка зимой, это признак мразоты. Только ещё хотелось бы заметить, а что ни у кого из пассажиров не нашлось лишних копеек заплатить за ребёнка? Если уж кондуктор такая принцЫпиальная попалась. Мамаша тоже хороша - отправить ребёнка из дома без денег. Но это всё вторично, повторюсь.
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Вот это быдло! Настоящая, культурная женщина, мать! Агааа...да-да. Вот такие быдло-мамки и воспитывают потом ауешников и прочих! Именно тех детей, которые считают, что им все должны и что им все можно! А вот хер!
"Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором

А че ж ты идиотка не поперла на главных-то?? Тех кто это все ввел?! Причем тут кондуктор ваще??!
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Но и кондуктора не оправдываю, не надо было высаживать ребенка
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449
Алксандр Шевченко Лесли 🥰 Час назад
Кто ребёнка высадил ? Кондуктор, у неё что денег убыло или просто на ребёнке отыграться решила ?
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9k
KOSTELLO Час назад
Кондуктор, конечно по правилам может и прав, а чисто по человечески гнида.
Потому, как нормальный человек, ребенка на мороз не высадит
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−8
Александр Чирков 2 часа назад
Кондуктор не имеет права высаживать пассажира, его полномочия проверять правильность оплаты проезда. Высаживать и штрафовать пассажиров за безбилетный проезд должны контролеры. Опять же при наличии документа, дающего право контроля проезда.
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2k
Ям Александр Чирков Полчаса назад
ну значит теперь все сопляки будут ездить нахаляву, посылать нах кондукторов, требовать контролёров, мусоров, папу римского...
нынче детишки и так шибко ох.уевшие. нету проездных - идите пешком и не лезьте в автобус, права свои они знают, а на обязанности плюют
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