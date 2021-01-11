"Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором

Именно такая ситуация произошла в автобусе №8, маршрут которого связывает центр Новосибирска с Академгородком. Очевидцы сообщили, что на одной из остановок в автобус вошла женщина, подошла к кондуктору и стала вести диалог на повышенных тонах. Оказалось, что работник автотранспортной компании высадила дочь жительницы Новосибирска, т.к. у той не было проездного.



В городе стоят морозы, и ребенок, оказавшись на улице без денег на проезд, сильно замерз. Мать девочки решила разобраться с обидчицей и, не стесняясь выражений, высказала все, что думает об инциденте в целом и кондукторе персонально. Скандал закончился безобразной потасовкой с плеванием и рукоприкладством. Ссору удалось погасить пассажирам, которые были вынуждены разнимать разбушевавшихся женщин.