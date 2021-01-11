"Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором

Возмущенная произволом женщина отправилась в автопарк Новосибирска, нашла обидчицу своей дочери и устроила скандал. Однако кондуктор посчитала себя правой и затеяла потасовку.
Новосибирские власти обеспечили школьнков бесплатным проездом на время зимних каникул, однако это решение в который раз стало причиной конфликтов. Проблема в том, что нововведение распространяется лишь на электротранспорт и несколько маршрутов автобусов, но далеко не все родители внимательно прочли распоряжение мэрии, а потому в спорной ситуации уверены, права их детей нарушили.
Именно такая ситуация произошла в автобусе №8, маршрут которого связывает центр Новосибирска с Академгородком. Очевидцы сообщили, что на одной из остановок в автобус вошла женщина, подошла к кондуктору и стала вести диалог на повышенных тонах. Оказалось, что работник автотранспортной компании высадила дочь жительницы Новосибирска, т.к. у той не было проездного.
В городе стоят морозы, и ребенок, оказавшись на улице без денег на проезд, сильно замерз. Мать девочки решила разобраться с обидчицей и, не стесняясь выражений, высказала все, что думает об инциденте в целом и кондукторе персонально. Скандал закончился безобразной потасовкой с плеванием и рукоприкладством. Ссору удалось погасить пассажирам, которые были вынуждены разнимать разбушевавшихся женщин.
В городе стоят морозы, и ребенок, оказавшись на улице без денег на проезд, сильно замерз. Мать девочки решила разобраться с обидчицей и, не стесняясь выражений, высказала все, что думает об инциденте в целом и кондукторе персонально. Скандал закончился безобразной потасовкой с плеванием и рукоприкладством. Ссору удалось погасить пассажирам, которые были вынуждены разнимать разбушевавшихся женщин.
Осторожно, присутствует ненормативная лексика!
В этой ситуации кондуктор отчасти была права: маршрут автобуса №8 не входит в перечень льготных, однако не так давно вышел указ мэра Новосибирска, который запретил выставлять детей из транспорта даже при отсутствии у них денег на проезд. По словам градоначальника, такие инциденты будут заканчиваться увольнением персонала.
В настоящее время по факту высадки ребенка из транспорта проводится проверка.
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Когда больше нечего пить,
Hо автобус идет, бутыль опустела,
И тянет поговорить.
"Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором
А че ж ты идиотка не поперла на главных-то?? Тех кто это все ввел?! Причем тут кондуктор ваще??!
Потому, как нормальный человек, ребенка на мороз не высадит
нынче детишки и так шибко ох.уевшие. нету проездных - идите пешком и не лезьте в автобус, права свои они знают, а на обязанности плюют