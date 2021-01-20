FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2379 постов • 1022 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Притаившийся на "галерке" пассажир обокрал водителя маршрутки

Притаившийся на "галерке" пассажир обокрал водителя маршрутки (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СПб   видео   видеорегистратор   воровство   маршрутка   транспорт   
1212
5
1
Даже когда салон кажется пустым, нужно держать ухо востро. Водитель маршрутки вышел на конечной остановке покурить и отдохнуть - воришка тут же воспользовался его отсутствием.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СПб   видео   видеорегистратор   воровство   маршрутка   транспорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
810
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Кража века, идиот года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Валерий 55 минут назад
Екатерина, Вы сейчас напоминаете главного героя этого анекдота...

В Исполком поступило заявление. Мужчина жаловался, что жить в комнате с видом на окна женской бани он больше не может и грозил суицидом. Пришла к жалобщику комиссия. Смотрят в окно комнаты на баню и спрашивают:
- Почему нам ничего не видно?
- А вы на шкаф залезьте!
Залез один из членов комиссии на шкаф.
- Все равно не видно!
- А вы чуть подвиньтесь.
Тот двигается.
- Все равно не видно!
- А вы еще подвиньтесь.
- Опять не видно!
Сидит на самом краю.
- А вы еще подвиньтесь.
Тот падает со шкафа.
- "И вот так каждый раз!" - говорит жалобщик.

Водитель что, дожен еще ина улице в выхлопную трубу заглянуть? Он же не Ванга, осмотрел салон, а потом какое-то тело материализовалось и давай воровать!
Екатерина, Вы сейчас напоминаете главного героя этого анекдота... В Исполком поступило заявление. Мужчина жаловался, что жить в комнате с видом на окна женской бани он больше не может и грозил суицидом. Пришла к жалобщику комиссия. Смотрят в окно комнаты на баню и спрашивают: - Почему нам ничего не видно? - А вы на шкаф залезьте! Залез один из членов комиссии на шкаф. - Все равно не видно! - А вы чуть подвиньтесь. Тот двигается. - Все равно не видно! - А вы еще подвиньтесь. - Опять не видно! Сидит на самом краю. - А вы еще подвиньтесь. Тот падает со шкафа. - "И вот так каждый раз!" - говорит жалобщик. Водитель что, дожен еще ина улице в выхлопную трубу заглянуть? Он же не Ванга, осмотрел салон, а потом какое-то тело материализовалось и давай воровать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Minos Час назад
В век везде натыканных камер и в эпоху пандемии, когда можно свободно носить маски, это тупоголовый идиот из маскировки только кепкой воспользовался.
Или малосоображающий наркот, или откинулся недавно... Ну или просто идиот по-жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 2 часа назад
А зачем ему документы на машину и паспорт?... Странно... Обычно карманники наоборот стараются как можно быстрее документы скинуть, потому что это палево.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр Serg2001 2 часа назад
Чтоб микрокредит оформить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ну тогда есть надежда, что вернет, когда оформит... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей Костюнин Serg2001 20 минут назад
А вдруг там карта с пин кодом ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей Когда после спуска лодки на воду получил еще и подлодку Когда после спуска лодки на воду получил еще и подлодку "А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала" "А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала" Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом Пожилой мужчина отомстил девушке, которая не уступила ему место в транспорте Пожилой мужчина отомстил девушке, которая не уступила ему место в транспорте В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

640240



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
55
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
1
48
"Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
0
22
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
1
10
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Папа может: мужчины, которые в одиночку растят детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
9
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#прикол#интересное#дтп#авария дня#картинки#СССР#жизнь
#интересно#познавательно#люди#кино#аварии#новости#истории#космос#прикольные#собака
#факты#животные#Россия#автомир#автомобили#авто аварии#приколы#позитив#подборка#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться