Притаившийся на "галерке" пассажир обокрал водителя маршрутки

Даже когда салон кажется пустым, нужно держать ухо востро. Водитель маршрутки вышел на конечной остановке покурить и отдохнуть - воришка тут же воспользовался его отсутствием.
Дерзкая кража попала на видео авторегистратора маршрутного такси № 434 в Санкт-Петербурге. Приехав на конечную остановку (пр. Просвещения) водитель по привычке вышел из машины, чтобы размять ноги и отдохнуть перед следующим рейсом.
При этом, он не заметил притаившегося в салоне пассажира, который воспользовался его отсутствием (некоторые интернет-пользователи разглядели, что парень вошел через открытую заднюю дверь, а вовсе не прятался за сидениями).
В ролике видно, как пассажир-"невидимка" тут же материализуется после того, как водитель покидает авто, подходит к его месту и начинает быстро собирать добычу. Как оказалось, были украдены 5000 рублей, документы на машину и паспорт водителя.. Пострадавший просит всех, кто узнал воришку, сообщить ему через соцсети, оставив контакты в паблике ВК.
Надеемся, что этот случай лишний раз напомнит водителям общественного ( и личного) транспорта о необходимости быть внимательными не только во время езды, а всегда.
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В Исполком поступило заявление. Мужчина жаловался, что жить в комнате с видом на окна женской бани он больше не может и грозил суицидом. Пришла к жалобщику комиссия. Смотрят в окно комнаты на баню и спрашивают:
- Почему нам ничего не видно?
- А вы на шкаф залезьте!
Залез один из членов комиссии на шкаф.
- Все равно не видно!
- А вы чуть подвиньтесь.
Тот двигается.
- Все равно не видно!
- А вы еще подвиньтесь.
- Опять не видно!
Сидит на самом краю.
- А вы еще подвиньтесь.
Тот падает со шкафа.
- "И вот так каждый раз!" - говорит жалобщик.
Водитель что, дожен еще ина улице в выхлопную трубу заглянуть? Он же не Ванга, осмотрел салон, а потом какое-то тело материализовалось и давай воровать!