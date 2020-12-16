Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом

И снова видео из постоянной рубрики "Девушка и руль". В видео нет перевода, но язык, пожалуй, будет понятен и без него. Часть первая: девушка полна оптимизма и готова водить. Часть вторая, короткая: что-то идет не так. Часть третья: все живы, но, кажется, руль этой курице больше никто не доверит.