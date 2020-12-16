Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом

Все еще остаются оптимисты, уверенные, что уж его-то любимая способна быстро и враз освоить азы вождения автомобиля. И ведь не боятся доверить ей свою "ласточку". Казалось, что может пойти не так, если опытный мужчина будет рядом? Уверенно отвечаем: все!
И снова видео из постоянной рубрики "Девушка и руль". В видео нет перевода, но язык, пожалуй, будет понятен и без него. Часть первая: девушка полна оптимизма и готова водить. Часть вторая, короткая: что-то идет не так. Часть третья: все живы, но, кажется, руль этой курице больше никто не доверит.
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Сначала включить передачу, потом запустить двигатель, тут же - вторую передачу....
Чего ж сразу не потребовал исполнить параллельную парковку ?
О том, что "из себя" представляет учитель, можно судить по неотрегулированным дворникам посреди лобового стекла....
пять тыщ лет безаварийного вождения <> опытный инструктор по вождению.
Некоторые об этом забывают.
Так что на видео если кого и наказывать, так это "опытного" товарища.