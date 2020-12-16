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Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом

Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авария   автомобиль   видео   девушка и руль   провал   транспорт   эпичненько   
4360
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Все еще остаются оптимисты, уверенные, что уж его-то любимая способна быстро и враз освоить азы вождения автомобиля. И ведь не боятся доверить ей свою "ласточку". Казалось, что может пойти не так, если опытный мужчина будет рядом? Уверенно отвечаем: все!

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Метки: авария   автомобиль   видео   девушка и руль   провал   транспорт   эпичненько   
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Учитель - шедевральный
Сначала включить передачу, потом запустить двигатель, тут же - вторую передачу....
Чего ж сразу не потребовал исполнить параллельную парковку ?
О том, что "из себя" представляет учитель, можно судить по неотрегулированным дворникам посреди лобового стекла....
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7k
_Giorgio_ 12 минут назад
Я раз попробовал на парковке, меня хватило на 2 минуты, и закрыл тему
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935
max 20 минут назад
Лучше бы группавушку устроили.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Баба за рулем - горе в семье. И в Бразилии тоже.
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9
Mirelle 40 минут назад
Не всякий водитель -хороший инструктор. Этой девушке не повезло
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7k
Сергей Час назад
Там что, ещё ребёнок на заднем сидении или я что-то путаю?!
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10k
Денис Час назад
Опытный мужчина <> опытный инструктор по вождению.
пять тыщ лет безаварийного вождения <> опытный инструктор по вождению.
Некоторые об этом забывают.
Так что на видео если кого и наказывать, так это "опытного" товарища.
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4k
Roman Денис Час назад
Инструктор по вождению = лежащий на пассажирском сиденье чудак пока курсант в течении часа ползает вокруг квартала со скоростью 30 км/час.
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