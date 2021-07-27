Дорожные разборки из Петербурга: разъярённый водитель «Мустанга» напал на автомобилиста

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На Таллинском шоссе в Петербурге водитель кабриолета Ford Mustang с грузинскими номерами устроил разборки с водителем автомобиля Mazda. Разъярённый мужчина разбил стекло своему аппоненту и попытался вытащить его из салона.
Пострадавший водитель Mazda сообщил, что он не пустил кабриолет на встречку. После этого владелец Ford Mustang решил с ним разобраться.
Присутствует ненормативная лексика!
Видео с регистратора очевидца
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а лучше шени дэдис прочи , шени дэдис мутэли , шэни дэдис пири . чэми клэ мочамэ шен набозваро .. .ну вы поняли
Такие два парня мне попались в воскресенье, толкался на симферовольке, они летели по обочине и при виде камеры, начали резко перестраиваться и вырезать меня из ряда. Не пустил их. Так в окно начали лететь маты и обзывания. Прижал их, вышел, и два барана сразу закрыли окна и включили телефоны и давай снимать!