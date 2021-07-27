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Дорожные разборки из Петербурга: разъярённый водитель «Мустанга» напал на автомобилиста

Дорожные разборки из Петербурга: разъярённый водитель «Мустанга» напал на автомобилиста (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 июля 2021 11:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки на дороге   
1247
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На Таллинском шоссе в Петербурге водитель кабриолета Ford Mustang с грузинскими номерами устроил разборки с водителем автомобиля Mazda. Разъярённый мужчина разбил стекло своему аппоненту и попытался вытащить его из салона.

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Метки: авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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25  комментариев
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54k
Нанук Паналык 2 часа назад
Я так понимаю что в мазде было как минимум два петушка,но разъяренная обезьянка все равно победила!
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17k
KOSTELLO 18 минут назад
А все опять, поснимали и дальше поехали.
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−13
хобит 21 минуту назад
засцал ! а надо сказать твой мать тоже не е-бал блиадь, сучара подзалуптная , билиать ...

а лучше шени дэдис прочи , шени дэдис мутэли , шэни дэдис пири . чэми клэ мочамэ шен набозваро .. .ну вы поняли
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22k
MrGod 24 минуты назад
Бей машину и жди полицию, обезьяны по другому не понимают.
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3k
The Dude 36 минут назад
Эта горная обезьяна породы черножопых неадекватов должна сидеть в клетке, а не участвовать ДД.
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6
СуньВЧуньХань или просто Волк 38 минут назад
[мат] . пинками под жопу до самой грузии с пожизненным запретом на въезд! И штрафчику лямов 5
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5k
Ruk 39 минут назад
хорошо барсеточник поднялся
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34k
Alex 52 минуты назад
А эта грузинская обезьяна ничего не попутала?
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854
ekolog67 Час назад
задрали вы своим ВК!
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787
Злодей Час назад
Черномазая обезьяна.
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2k
ProstoBoBka Час назад
Начала конфликта нет, поэтому сложно судить кто виноват. Агрессора не оправдываю! Но два чувака которые сидели в мазде, матерились, а потом так и остались сидеть в машине с словами снимай! снимай!

Такие два парня мне попались в воскресенье, толкался на симферовольке, они летели по обочине и при виде камеры, начали резко перестраиваться и вырезать меня из ряда. Не пустил их. Так в окно начали лететь маты и обзывания. Прижал их, вышел, и два барана сразу закрыли окна и включили телефоны и давай снимать!
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−1
SHIBAN Час назад
Очень люблю видосики когда выскакивает дикая горная обезянка и с этой стороны не менее дикий местный житель и начинается махач на равных, Зрелище. попкорн несите
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740
Glassy Час назад
Опять обезьянка?
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6k
кот базилий Час назад
У животных нет ПДД, у них понятия и дарагой машина.
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15k
Maks Es Час назад
Животное [мат]
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11k
Вася Час назад
жаль у маздовода травмата не было, мог бы прямо в носяру чурке засадить и был бы прав
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151
Илья 2 часа назад
А что за номера у мустанга ? Чуркистанские вроде .
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55k
pynh 2 часа назад
ипаный хач
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373k
Алексей 2 часа назад
и снова обезьяна с гор спустилась
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32k
Опаньки 2 часа назад
усыпили?
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Крутой винторогий баран посередине трассы устроил разборки
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