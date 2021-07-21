Был и такой Запорожец: малоизвестная праворульная версия «горбатого»

К сожалению (или к счастью?) производство праворульного Заза ограничилось опытной партией, завершившись в 1962 году. Он даже на ВДНХ побывал, казалось успех был обеспечен, но ведомство связи посчитало, что узкоспециализированная машина для них – большая роскошь. К тому же была масса нареканий на перегрев мотора, чем действительно страдали маломощные ранние «Запорожцы».



До наших дней, к большому сожалению, ни одной такой машины не сохранилось. Нет даже надежд что хоть один где-то когда-то найдется, все были списаны и отправились в металлолом. Остались лишь несколько фото, да сделанная одной известной мастерской масштабная моделька.