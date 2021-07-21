Был и такой Запорожец: малоизвестная праворульная версия «горбатого»

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О существовании праворульных версий советских легковушек знают, наверное, многие. Были экспортные версии праворульных Москвичей, начиная с 408 модели, Волг и Жигулей для разных стран с левосторонним движением, в том числе и Англии. Время от времени там появляются разные гаражные находки.
Существовала и экспортная версия легендарного «горбатого» Запорожца, называлась она «Ялта» и отличалась улучшенной отделкой. Руль находился на привычном месте, но временами в разных автомобильных пабликах встречается старое фото странной машины, или же современный цифровой рендер по мотивам тех фотографий, порождая массу комментариев в стиле – да это всё фотошоп.
В действительности такая машина была, это самая загадочная версия ЗАЗ 965 с литерой «С» – связь. Выпускать их начали в 1960 году, поэтому самое распространенное фото ранней версии, еще с поворотниками – каплями на передних крыльях.
В действительности такая машина была, это самая загадочная версия ЗАЗ 965 с литерой «С» – связь. Выпускать их начали в 1960 году, поэтому самое распространенное фото ранней версии, еще с поворотниками – каплями на передних крыльях.
Заказчиком была почта, машина предназначалась для сотрудников, вынимавших письма из почтовых ящиков. Работать, выходя с правой стороны им было удобнее, экономилось время и силы. Кстати, по той же причине у американских почтовых фургонов «Груман» руль тоже с правой стороны. Только Груманы, в отличие от Заза, почту не только собирают, но еще и развозят, в том числе посылки.
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Заднее сиденье в салоне отсутствовало за ненадобностью, бензобак, который у ЗАЗ 965 находится спереди в багажнике, перенесен на левую сторону, грузоподъемность 150 кг. Проёмы задних окон глухие.
К сожалению (или к счастью?) производство праворульного Заза ограничилось опытной партией, завершившись в 1962 году. Он даже на ВДНХ побывал, казалось успех был обеспечен, но ведомство связи посчитало, что узкоспециализированная машина для них – большая роскошь. К тому же была масса нареканий на перегрев мотора, чем действительно страдали маломощные ранние «Запорожцы».
До наших дней, к большому сожалению, ни одной такой машины не сохранилось. Нет даже надежд что хоть один где-то когда-то найдется, все были списаны и отправились в металлолом. Остались лишь несколько фото, да сделанная одной известной мастерской масштабная моделька.
До наших дней, к большому сожалению, ни одной такой машины не сохранилось. Нет даже надежд что хоть один где-то когда-то найдется, все были списаны и отправились в металлолом. Остались лишь несколько фото, да сделанная одной известной мастерской масштабная моделька.
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Метки: Запорожец авто автомир автомобили заз
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