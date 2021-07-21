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Был и такой Запорожец: малоизвестная праворульная версия «горбатого»

Был и такой Запорожец: малоизвестная праворульная версия «горбатого» (5 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   
249
5
О существовании праворульных версий советских легковушек знают, наверное, многие. Были экспортные версии праворульных Москвичей, начиная с 408 модели, Волг и Жигулей для разных стран с левосторонним движением, в том числе и Англии. Время от времени там появляются разные гаражные находки.
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Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   
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1  комментарий
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Viktor 2 часа назад
А могли и на экспорт делать - Индия, Япония ....
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