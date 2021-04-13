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Заварили в гараже на 30 лет: новый "Запорожец" ЗАЗ-968М

Заварили в гараже на 30 лет: новый "Запорожец" ЗАЗ-968М (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   ЗАЗ 968м   Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   капсула времени   
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Еще одна гаражная находка: 30 лет простоял этот "Запорожец" в заваренном гараже в городе Винница. Пробег автомобиля на одометре — всего 74 километра! Как вам сочетание голубого цвета кузова с красным салоном?

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Метки: barn find   ЗАЗ 968м   Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   капсула времени   
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3  комментария
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Алексей 3 часа назад
Откуда синяя краска на хроме заднего бампера,видео не смотрел
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ваня панкин 2 часа назад
мда, капсула времени... а сколько их новеньких под пресс пускалось в 90-х, просто жесть...
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