Ранний "Запорожец" ЗАЗ-966: самый красивый из «ушастых»

С 1967 года стали устанавливать более мощный двигатель. 40 л.с. были в самый раз для этого автомобиля. Но до самого прекращения выпуска ЗАЗ-966 мотор мощностью 30 л.с. устанавливался, и довольно часто.



В салоне всё просто, можно сказать, аскетично. Вот как выглядит салон машины с родными сиденьями, на которых еще сохранилась родная обивка, несмотря на долгие годы.