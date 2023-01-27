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Ранний "Запорожец" ЗАЗ-966: самый красивый из «ушастых»

Ранний "Запорожец" ЗАЗ-966: самый красивый из «ушастых»

Автор:
27 января 2023 08:41
Сообщество : Автомир
Метки: ЗАЗ   ЗАЗ 966   Запорожец   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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ЗАЗ-966 стал первой собственной разработкой коллектива конструкторов Запорожского автозавода. За характерные воздухозаборники на задних крыльях в народе машину прозвали «ушастым». Впрочем, был еще как минимум десяток народных прозвищ, и тем не менее, машину любили. До сих пор люди, у кого был в своё время «ушастый», вспоминают его с теплотой.

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Метки: ЗАЗ   ЗАЗ 966   Запорожец   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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Алекс Чебурашкин 2 часа назад
а вот и тюнинг )) кф "Хочу в тюрьму"
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