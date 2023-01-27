Ранний "Запорожец" ЗАЗ-966: самый красивый из «ушастых»

468
6
1
ЗАЗ-966 стал первой собственной разработкой коллектива конструкторов Запорожского автозавода. За характерные воздухозаборники на задних крыльях в народе машину прозвали «ушастым». Впрочем, был еще как минимум десяток народных прозвищ, и тем не менее, машину любили. До сих пор люди, у кого был в своё время «ушастый», вспоминают его с теплотой.
В 1966 году начинается серийный выпуск ЗАЗ-966. От своего предшественника, «горбатого» ЗАЗ-965 машина отличается по сути всем, кроме двигателя.
Чаще всего, под капотом была всё та же «тридцатка» МЕМЗ 966В. Мотор развивал мощность около 30 л.с., был слаб для этой машины, летом перегревался.
Чаще всего, под капотом была всё та же «тридцатка» МЕМЗ 966В. Мотор развивал мощность около 30 л.с., был слаб для этой машины, летом перегревался.
С 1967 года стали устанавливать более мощный двигатель. 40 л.с. были в самый раз для этого автомобиля. Но до самого прекращения выпуска ЗАЗ-966 мотор мощностью 30 л.с. устанавливался, и довольно часто.
В салоне всё просто, можно сказать, аскетично. Вот как выглядит салон машины с родными сиденьями, на которых еще сохранилась родная обивка, несмотря на долгие годы.
В салоне всё просто, можно сказать, аскетично. Вот как выглядит салон машины с родными сиденьями, на которых еще сохранилась родная обивка, несмотря на долгие годы.
Панель приборов очень лаконична тем не менее, информативна. Спидометр, указатель температуры двигателя (масла), указатель уровня топлива в баке объемом 25 литров. Еще есть 4 контрольные лампы.
Переключатель поворотов можно не искать на рулевой колонке, он расположен на приборной панели и представляет собой обычный трёхпозиционный тумблер. Поэтому увидеть «ушастого», едущего по ровной дороге с включенным поворотником в своё время можно было очень часто.
Конкретно эта машина 1971 года, была восстановлена до первозданного состояния заботливыми руками харьковчанина Сергея. Он второй хозяин этой машины.
Зазик был приобретен в хорошем состоянии, но потребовалась перекраска кузова (без сварочных работ), полная переборка подвески. Автомобиль был развинчен до болтика, зато теперь выглядит так, будто только вчера покинул ворота завода.
На мой взгляд, именно 966 модель является самым красивым,самым стильным из всех «Запорожцев» второго поколения, и я с особой радостью узнаю об очередном уцелевшем экземпляре.
На мой взгляд, именно 966 модель является самым красивым,самым стильным из всех «Запорожцев» второго поколения, и я с особой радостью узнаю об очередном уцелевшем экземпляре.
Источник:
Ссылки по теме:
- Любитель путешествий оборудовал «Запорожец» всем необходимым для дальних поездок
- ЗАЗ «Перспектива»: единственный сохранившийся переднеприводный прототип восстановили
- Непохожий на других: почему у «Запорожца» двигатель размещался сзади?
- Идеально отреставрированный «Запорожец» 1965 года выпуска хотят продать по цене новой Lada Vesta
- Деревянный «Окарожец»: интересная самоделка
Метки: ЗАЗ ЗАЗ 966 Запорожец авто автомир автомобили ретро авто
Новости партнёров