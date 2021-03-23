5,5 секунд до «сотни»: 50-летний «Запорожец» превратили в электромобиль

Коробку передач оставили на месте, но лишь потому, что у заднемоторного и заднеприводного “Запорожца” она исполняет также роль редуктора главной передачи. Эту задачу ей поручили и в электрифицированном варианте. С той лишь разницей, что был удален рычаг с кулисой, поскольку передачи водителю переключать не надо. Правда, во время тестов это таки пришлось делать (в гаражных условиях), чтобы подобрать оптимальный вариант передаточного числа трансмиссии.



Для соединения электродвигателя с МКП применили переходную плиту и соединительную муфту. С точки зрения компоновки, электродвигатель расположен так же, как и родной бензиновый V4 “Запорожца”. Мотор консольно подвешен за передний фланец к переходной плите, которая в свою очередь крепится к “колоколу” сцепления (отсутствующего).