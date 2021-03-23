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5,5 секунд до «сотни»: 50-летний «Запорожец» превратили в электромобиль

5,5 секунд до «сотни»: 50-летний «Запорожец» превратили в электромобиль (9 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   самоделка   электромобиль   
865
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Украинский автолюбитель занялся проектом по серьезной переработке «Запорожца» 1971 года в электромобиль. ЗАЗы никогда не были быстрыми, но теперь есть как минимум один автомобиль на электротяге, имеющий скоростные характеристики спортивного автомобиля.

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Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   самоделка   электромобиль   
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13  комментариев
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5k
corell 2 часа назад
Батарею надо было ставить самосборную из б.у. элементов 18650 вытащенных из ноутбучных аккумуляторов.

Тогда бы душевнее было бы.
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7k
Вася 9 минут назад
там уже от отдной волговской решётки мощность на стописят лошадей больше
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7k
Саша Смирнов 11 минут назад
Слишком большое ускорение и слишком маленькая для такого ускорения скорость говорят, что передаточное число подобрано неверно. А значит, КПД будет ниже возможного.
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15k
sanchesS80 42 минуты назад
Не он первый. Где-то год назад уже показывали двух умельцев - тоже "Запор" электрическим сделали. Точно не помню, но вроде 300 км запас хода у них вышел. Разгон там похуже, но они на экономичность целились.
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4k
Mike Snow Час назад
с таким ускорением это неуправляемая бешеная табуретка, еще и с тормозами вопрос - для такого мотора жигулевских маловато будет... а в целом да, прикольно, только до ума довести
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1k
Alex Trahtenberg Mike Snow 39 минут назад
тормозить рекупом намного эффективнее и какой такой? там всего-то 80 киловатт в пике :) Но в статье соврали - там давно не асинхронник а BLDC и контроллер не покупной а самодельный от Grigory
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4k
Mike Snow Alex Trahtenberg 9 минут назад
эффективнее с точки зрения сохранения энергии, но не сокращения тормозного пути. В любом случае прежде чем ставить мощный мотор нужно думать об управлении и торможении. Я вон на вполне себе конвейерного америкоса сел - 350 лошадей, моща! но вот с маневренностью и тормозами беда беда.
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869
gizmo gizmo Час назад
забавно... :) думается редуктор сдохнет первым
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1k
Alex Trahtenberg gizmo gizmo 38 минут назад
вы удивитесь но мощность электромотора мягкая и плавная в отличие от толчков двса в резульатте нагрузка на шестерни намного меньше + не нужно передачи перелкючать вообще потому электромотор даже заведомо более слабый чем двс разгоняется быстрее
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20k
SerGProS 2 часа назад
"Ушастик" всем хорош, но ходовая это ппц. Каждое колесо само по себе.
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4k
Александр SerGProS Час назад
для его скоростей - это лучшее решение.
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15k
sanchesS80 SerGProS 41 минуту назад
Он больше 90 и не ездил. Его разумная скорость до 80 где-то. Дальше мотор совсем уж надрывается. Для 80 нормальная ходовая. Зато проходимость у него трындец, любой современный монопривод уделает в лёгкую.
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27k
Acu900 2 часа назад
Теперь на нем можно и в Амстердам ехать
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