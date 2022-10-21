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Деревянный «Окарожец»: интересная самоделка

Деревянный «Окарожец»: интересная самоделка

Автор:
21 октября 2022 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: ЗАЗ   Запорожец   авто   автомир   автомобили   ока   самоделка   
624
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Когда увидел первое фото этой самоделки, сразу подумал – вот же заморочился кто-то делать кузов из стеклопластика для «Запорожца». Но всё оказалось гораздо интересней.
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Источник:

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Метки: ЗАЗ   Запорожец   авто   автомир   автомобили   ока   самоделка   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп Час назад
Так вот ты какой, гроб на колесиках!
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12k
Александр 17 минут назад
Главное вплотную к склону не парковаться, а то корни пустит, как "Беда" Врунгеля
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1k
MPEG-8 54 минуты назад
Он наверное ещё и плавает.
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Лан не урчи

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