Деревянный «Окарожец»: интересная самоделка

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Когда увидел первое фото этой самоделки, сразу подумал – вот же заморочился кто-то делать кузов из стеклопластика для «Запорожца». Но всё оказалось гораздо интересней.
Кузов сделан из … деревянных реек и фанеры. Базой машине послужил старый ЗАЗ 968, от которого самоделке достались все основные узлы и агрегаты, рама сделана из металлического профиля и трубы, а завершает этот шедевр гаражного авто-зодчества деревянный кузов авторства неизвестного красноярского умельца. Стёкла позаимствованы от «Оки».
Внешне машина выглядит вполне достойно, как для самоделок советской эпохи, но сложно представить, каких трудов стоило создание этого кузова его автору.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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