Еще в пломбах и консерванте: нашли новый "Запорожец" с пробегом 81 километр

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А как вам такое? У этой капсулы времени системы "Запорожец" сохранились не только заводские свинцовые пломбы на кузове (с выштамповкой ЗАЗ), но и сам кузов все еще полностью покрыт мощным слоем заводского консерванта на основе парафина!
Пробег машины 1992 года выпуска — всего 81 километр. Как вы уже поняли по характерным наклейкам на стеклах — это специальная версия для инвалидов.
Всего Запорожский завод выпускал 4 модификации модели 968М для людей с ограниченными возможностями. Это — 968МБ (для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки), 968МР (для людей с одной поврежденной рукой и одной ногой), 968МД (для инвалидов, у которых повреждена одна нога), а также 968МГ (для инвалидов, у которых повреждена одна нога, но с мотором МеМЗ-966Г и мощностью 27 л.с.). Подобные машины массово выдавались нуждающимся (в основном — это были ветераны ВОВ) через органы социального обеспечения.
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Перед вами — версия 968МД. Управление таким "Запорожцем" реализовано следующим образом: единственная педаль на полу — это сцепление, подачей топлива заведуют массивные подрулевые лепестки газа, а тормозит машина при помощи большого Г-образного рычага на центральном тоннеле.
Этот "Запорожец" оснащен 41-сильным мотором МеМЗ-968Н с карбюратором К-127: V-образный 4-цилиндровый агрегат воздушного охлаждения объемом 1,2 литра. С ним машина весом 840 кг разгонялась от 0 до 100 км/ч за 32 секунды. Максимальная скорость авто составляет 118 км/ч.
Модель 968М пришла на смену 968А в конце 1979 года. По сравнению с предшественниками 966/968А, новинка имела несколько измененную форму и отделку кузова. Прежде всего, это отсутствие характерных "ушей" на боковых панелях моторного отсека, место которых заняли плоские решетки для обеспечения подвода воздуха к двигателю. За характерную внешность автомобилисты прозвали машину "мыльницей".
Наружные отличия от ЗАЗ-968А заключались в иной, более выпуклой, передней панели с новым декоративным молдингом черного цвета. Перегородка в багажнике, отделяющая пространство для запасного колеса, была убрана, а "запаска" перенесена в моторный отсек, справа от двигателя. Сменилось также расположение аккумулятора — раньше он был справа от "запаски", а на 968М переместился в левую часть багажника.
Передний и задний бамперы были оснащены резиновыми накладками в средней части и пластмассовыми боковинами. У фар появились резиновые ободки черного цвета. На задней панели разместились новые фонари прямоугольной формы. В последние годы производства автомобиля пропали вентиляционные решетки, находившиеся перед лобовым стеклом, а на их месте появился омыватель. Стоит также добавить, что на этой модели кардинально изменена схема электрооборудования, появился полноценный блок предохранителей, электронное реле поворотов и аварийная сигнализация.
Также на автомобиле была модернизирована конструкция уплотнений рычагов передней подвески, что позволило снизить объем периодического обслуживания. На опоре вала руля стал устанавливаться трехрычажный переключатель (взамен двухрычажного), с помощью которого управляется включение указателей поворота, переключение света фар, стеклоочистителя и стеклоомывателя. На машинах поздних выпусков использовалось пластиковое зеркало заднего вида от "Таврии".
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