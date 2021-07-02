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Еще в пломбах и консерванте: нашли новый "Запорожец" с пробегом 81 километр

Еще в пломбах и консерванте: нашли новый "Запорожец" с пробегом 81 километр (15 фото)

Автор:
02 июля 2021 12:26
Сообщество : Автомир
Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   заз 968   капсула времени   
274
15
А как вам такое? У этой капсулы времени системы "Запорожец" сохранились не только заводские свинцовые пломбы на кузове (с выштамповкой ЗАЗ), но и сам кузов все еще полностью покрыт мощным слоем заводского консерванта на основе парафина!
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Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз   заз 968   капсула времени   
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9  комментариев
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634
Not Found! 54 минуты назад
Молоточек «Сотбис» дрогнул
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4k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Да, подтверждаю, консервант был ядреный. Там в руководстве была инструкция, как его смывать. Я проездил на своём 8 лет, но возле молдингов он так до конца и не смылся, что, впрочем, не напрягало.
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1k
Максим 36 минут назад
нашли бы мерса какого в таком состоянии
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1k
Максим 36 минут назад
ну на кой уй он кому сдался?
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4k
Барт Симпсон 37 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
Не надо ссать в уши! За 81км так невозможно ушатать сидушки! Даже из дермантина. 81км там может быть только при условии, что запор стоял на месте, а в нем лет 10 жил бомж.
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4k
ZmeyUA 48 минут назад
Сел как-то за ручное управление.... Проклял тот день :-))))
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27k
Игорь 48 минут назад
Прикольно. Это как найти заныканную трехлитровую банку с 25 рублевками советских времён. Вроде когда-то было богатство, а теперь - хлам.
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28k
Fat Lynx 58 минут назад
Да он как старуха-девственница!
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