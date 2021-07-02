Еще в пломбах и консерванте: нашли новый "Запорожец" с пробегом 81 километр

Всего Запорожский завод выпускал 4 модификации модели 968М для людей с ограниченными возможностями. Это — 968МБ (для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки), 968МР (для людей с одной поврежденной рукой и одной ногой), 968МД (для инвалидов, у которых повреждена одна нога), а также 968МГ (для инвалидов, у которых повреждена одна нога, но с мотором МеМЗ-966Г и мощностью 27 л.с.). Подобные машины массово выдавались нуждающимся (в основном — это были ветераны ВОВ) через органы социального обеспечения.