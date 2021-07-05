Ну и немного по истории данной модели. ЗАЗ-110550 — грузовой переднеприводный автомобиль с кузовом типа пикап. Производился на Запорожском автомобильном заводе с 1994 по 1995 год, и с 1999 до 2011 года. Планы по унифицированному семейству (в который входили в т.ч. пикап и фургон) были еще при разработке первых опытных переднеприводных моделей. Но полноценная реализация проекта началась уже после начала серийного производства ЗАЗ-1102. Разработку пикапов на базе «Таврии» начали в 1990 году на НТЦ «ЗАЗавтотехніка». Первенцем стал опытный пикап ЗАЗ-1305 с увеличенной на 127 мм колесной базой, зависимой рессорной задней подвеской, которая тяжелее стандартной подвески «Таврии» на 15 кг, и вместе с тем позволила повысить грузоподъемность автомобиля на центнер.