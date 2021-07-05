513
21
Бывают и такие "Капсулы времени"! На днях осматривал Таврию Pick-Up ЗАЗ-110550 образца 2005 года с пробегом всего 126 километров! Автомобиль всю жизнь простоял в сухом гараже в одном из районов Киева. Легкий коммерческий фургон производства Запорожского автозавода: в свое время были весьма популярны среди представителей малого бизнеса.
Данный экземпляр первые владельцы приобретали для домашних нужд: в качестве легкой развозной машины на каждый день. Однако, по состоянию здоровья эксплуатировать автомобиль они не смогли, поэтому фургон более 15 лет стоял без движения! Машина сохранилась замечательно: кроме пыли и паутины никаких других нюансов по ней нет!
×
Ну и немного по истории данной модели. ЗАЗ-110550 — грузовой переднеприводный автомобиль с кузовом типа пикап. Производился на Запорожском автомобильном заводе с 1994 по 1995 год, и с 1999 до 2011 года. Планы по унифицированному семейству (в который входили в т.ч. пикап и фургон) были еще при разработке первых опытных переднеприводных моделей. Но полноценная реализация проекта началась уже после начала серийного производства ЗАЗ-1102. Разработку пикапов на базе «Таврии» начали в 1990 году на НТЦ «ЗАЗавтотехніка». Первенцем стал опытный пикап ЗАЗ-1305 с увеличенной на 127 мм колесной базой, зависимой рессорной задней подвеской, которая тяжелее стандартной подвески «Таврии» на 15 кг, и вместе с тем позволила повысить грузоподъемность автомобиля на центнер.
Также была модификация в упрощенном "сельском" исполнении с дверью от Таврии и универсал ЗАЗ-1701 на базе пикапа (фото). Один из прототипов даже был отправлен в НАМИ для прохождения сравнительных испытаний с пикапом Москвич-2335. Однако главный завод АвтоЗАЗ сначала был совсем не заинтересован в производстве пикапов и их производных.
А вот грекам очень понравилась идея маленького пикапа, и уже с июля 1992 года в Салониках (Греция) на совместном предприятии «Україна-Греція» начали изготавливать пикапы ЗАЗ-110250 с грузовой платформой 1440х1310 мм и грузопассажирские фургоны ЗАЗ-110251 грузоподъемностью 300 кг на базе ЗАЗ-1102. Эти машины изготавливали по обходным технологиям с применением стеклопластиковых деталей, в том числе кузовных. Греческий вариант фургона и пикапа были представлены на выставке «Автомобілебудування України-93», которая проходила в Республиканськанському центре выставок и ярмарок Украины в Киеве.
И только после этого завод, несмотря на успех греческих пикапов, решил все таки начать выпуск пикапов и уже в 1993 году появились опытные образцы ЗАЗ-11055 с двухместной кабиной и кузовом на 270 кг груза, созданных на базе ЗАЗ-110206 с задней рессорной подвеской и задними фонарями от ЗАЗ-968М. Также в 1993 году в НТЦ разработали опытный грузопассажирский автомобиль на шасси 1305 (фото).
Выпуск пикапа небольшой серией уже с пружинной подвеской и с усиленной балкой задней подвески от ЗАЗ-1105 было освоено в 1994 году. Поэтому автомобиль стал грузовой модификацией модели ЗАЗ-1105 «Дана». К 1997 году, модель 1105 и 110550, имели единую нумерацию по VIN, которая продолжилась (без аннуляции) с началом серийного производства обновленной модели 110550 с 1999 года.
Автомобиль во многом проигрывал своему прототипу ЗАЗ-1305, как по практичности так и по грузоподъемности. Но НТЦ позволили выпускать только шасси-кабины ЗАЗ-1306. Двигатель на пикапы устанавливался стандартный — МеМЗ-245 рабочим объемом 1,1 л. С самого начала на автомобили устанавливалось два зеркала заднего вида, в то время как хэтчбеки в простых комплектациях продолжали оснащаться одним зеркалом с водительской стороны. Дополнительное правое зеркало должно было упростить маневрирование назад. Часть машин комплектовалась тентом. Выпуск этого автомобиля продолжался до 1995 года.
В 1999 году мир увидел — ЗАЗ-110550 «pick-up» модернизированный пикап, созданный на базе «Таврія-Нова». Обновленные автомобили получили усиленный кузов за счет увеличения толщины верхней внешней и нижней внутренней панели передка, лонжеронов брызговиков, поперечин и лонжеронов передней пола, введение дополнительных точек сварки, усилителей передних стоек и проемов дверей. Уменьшение зазоров между кузовными деталями применения новых уплотнителей проемов дверей и окон, установка дополнительных виброгасящих и противошумных прокладок и увеличение контура противошумные покрытия. Лакокрасочное покрытие кузова наносилось по корейской технологии. За счет использования более качественных деталей ресурс двигателя увеличился до 140 тыс. км пробега, а применение более мощного вентилятора улучшило охлаждения двигателя. Сам двигатель теперь крепился на новых резиновых опорах корейского производства, что значительно снизило его вибрацию. Все прокладки и манжеты двигателя изготавливались из новых материалов. Все шланги систем охлаждения двигателя и отопления салона заменили на более устойчивые, с винтовыми хомутами.
По сравнению со «старым» 3А3-110550 была усилена балка задней оси, колеса получили более широкие, сделанные из низколегированной стали диски. Применение более качественных подшипников в ступицах передних и задних колес увеличило время их пробега.
Автомобили изменились и внешне, и внутренне. Впереди устанавливалось обновленное облицовки радиатора с новым товарным знаком предприятия. В салоне сиденья обтягивались новыми тканевыми материалами пастельных тонов, а панель приборов и другие детали салона изготавливались из более качественной пластмассы. Грузовая платформа могла быть оборудована тентом, который натягивался на легкосъемные дуги, объем грузового отсека был 1,8 м³. Также устанавливался жесткий пластиковый верх, фактически автомобиль превращался в фургон с полезным объемом грузового отсека до 2,5 м³. Часть машин даже была отправлена в Сирию (фото). Общее количество всего выпущенных пикапов насчитывает примерно 60 тыс.
Источник:
Ссылки по теме:
- Заварили в гараже на 30 лет: новый "Запорожец" ЗАЗ-968М
- 5,5 секунд до «сотни»: 50-летний «Запорожец» превратили в электромобиль
- Дед прятал его 32 года: новый ЛуАЗ-969М 1989-го года
- Последний когда-либо произведенный Plymouth ― это Neon LX 2001 года, и он продается
- Дилерские запасы: абсолютно новый Ford Thunderbird 1976 года без пробега
Метки: авто автомир автомобили заз капсула времени таврия
14
Понравилось14
Новости партнёров
Источник:
Вот эти вот сказки уже давно можно не писать. Машина 15 лет простояла,как минимум-рассохлись все резинки-под замену. Просела подвеска-переборка. Если было залито масло, то скорее всего оно уже по консистенции как канифоль-то есть, полная разборка движки с промывкой, а если учесть что машина не трогалась вообще, то масло стекло в поддон и соответственно на цилиндрах, на клапанах, на валу-там нехилый слой коррозии как минимум, а по факту это все намертво прикипело. Если машина стояла в неотапливаемом гараже-100% плесень на тканевых обивках сидений, ну и запах соответствующий. Можно еще продолжать, но по факту-капсулу эту без капитальной переборки хрен заведешь.