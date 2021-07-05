Капсула времени: новый фургон "Таврия" ЗАЗ-110550 Pick-UpБывают и такие "Капсулы времени"! На днях осматривал Таврию Pick-Up ЗАЗ-110550 образца 2005 года с пробегом всего 126 километров! Автомобиль всю жизнь простоял в сухом гараже в одном из районов...